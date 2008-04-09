Где растут бабки?

Офис за 30 рублей

ИНКУБАТОРЫ - что-то вроде школ для малого бизнеса. Туда идут те, кто надеется начать дело с нуля, но резонно опасается сразу же выходить в самостоятельное плавание. Государство давно декларирует заботу о малышах и денег старается не жалеть. Поэтому в регионах эти центры появляются как грибы после дождя. Их уже более 150. «Инкубаторами усеяна вся Россия. Не охвачены только 4-5 малонаселенных регионов, где деловая активность очень низкая», - делится директор Национального содружества бизнес-инкубаторов Виталий Мартынюк.

В инкубаторах «малышам» предоставляют пакет льгот. Во-первых, там можно арендовать офис по низким ценам. Срок обычно дают - три года. В 1-й год с молодых бизнесменов берут 40% от среднего размера стоимости офисов в регионе. Во 2-й - 60%. В третий - 90-95%. Выходит недорого. Например, арендовать 1 кв. м в Глазовском бизнес-инкубаторе (Удмуртия) на первом году стоит 48 руб. в месяц. В бизнес-инкубаторе в Улан-Удэ (Бурятия) - 31 руб. 60 копеек.

Во-вторых, в инкубаторах начинающих предпринимателей «натаскивают» на ведение дела. Им читают лекции, «доводят до ума» бизнес-планы. В каждом десятом инкубаторе это делают бесплатно. В остальных - за символическую сумму.

Такая программа действует в Кировском НОУ УДМЦ «Бизнес-инкубатор». «После таких лекций понимаешь, как действовать. Как зарегистрировать бизнес, выгодно застраховать его. Как решать проблемы с местной налоговой», - радуется выпускница Кировского инкубатора, директор фабрики по производству химреактивов Татьяна Кузнецова.

В-третьих, большинство российских бизнес-инкубаторов помогают новичкам получить кредиты под выгодные проценты. Обычно под 10% годовых.

Театр роботов

НО В «предпринимательском раю» не обошлось без подводных камней. На некоторые услуги все же придется раскошелиться. Например, у инкубаторов нет льгот на коммуналку. По этой статье расходов с молодых предпринимателей дерут по полной. То же касается доступа в Интернет и оплаты телефона.

Есть и другие неожиданности. В инкубаторы «принимают» не всякий бизнес. Например, там не сдают площади игорным заведениям. Иногда в зависимости от региона запрет распространяется на страховые или фармацевтические компании.

Каждый российский инкубатор «заточен» под конкретную отрасль. Многие ориентируются на высокие технологии - в частности, на Интернет и коммуникации. Это не значит, что в такой инкубатор не может попасть, например, парикмахерский бизнес. Но у «профильных» предпринимателей шансов намного больше.

Около 20 инкубаторов в стране - социальные. Их клиентами являются безработные, инвалиды... Например, Волховский бизнес-инкубатор (Ленинградская обл.) отдает приоритет женщинам. Минобороны собирается открыть в нынешнем году три инкубатора для вышедших в отставку военных.

В большинстве регионов предприниматели выстраиваются в очередь, чтобы снять офис в «деловом раю». Конкурс - 5-7 человек на место. Поэтому руководство старается отбирать только самые интересные идеи. Например, в Вологодском бизнес-инкубаторе разрабатывается уникальный проект по разведению тропических бабочек. В Межвузовском инкубаторе «Дружба» в Томске победил, казалось бы, безнадежный в коммерческом отношении проект... театра роботов. Местные бизнесмены приглашают роботов-актеров на корпоративные праздники.

И главное. В чем инкубаторы точно не помогут, так это - в поиске инвесторов для вашего бизнеса. Вообще-то привлечение инвесторов - стандартная практика в европейских и американских «рассадниках Ротшильдов». Но в России своя специфика. Наши «акулы капитала» часто захватывают бизнес новичков целиком.

Несмотря на все ограничения, бизнес-инкубаторы выглядят привлекательно. По сути - это училища для бизнесменов. Конечно, для кого-то они станут настоящей «школой», для других - «детским садом». Но в любом случае шансы преуспеть в новом деле у выпускников резко возрастают. По статистике, 90% предпринимателей, прошедших через инкубаторы, успешно продолжают бизнес и дальше.