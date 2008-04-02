Детский отдых за полцены

КАК «АН» рассказали в Фонде социального страхования (ФСС) застрахованные граждане (за кого работодатель делает отчисления в ФСС или применяет специальные налоговые режимы) имеют право отправить своего ребенка-школьника в детские санатории, круглогодичные санаторные оздоровительные лагеря, загородные детские лагеря с полной или частичной оплатой за счет обязательного социального страхования.

В 2008 г., согласно постановлению правитель­ства №148 от 5 марта 2008 года «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008–2010 гг.», путевки в детские санатории и круглогодичные санаторные лагеря соцстрах оплачивает из расчета до 535 руб. на одного ребенка в сутки. Например, путевка стоит 15 тыс. руб. на 21 день, значит, соцстрах компенсирует 11 235 руб. (535 руб.х21 день). А в загородные оздоровительные лагеря за счет соцстраха оплачивается до 50% от средней стоимости путевки, установленный региональными властями. В прошлом году средняя цена путевок (доля соцстраха) в такие лагеря сложилась в размере 4,4 тыс. руб., в каждом регионе она своя.

100%-ную компенсацию путевок получат бюджетные организации и те, финансовое положение которых не позволяет оплачивать стоимость путевки. Для этого предприятию необходимо предоставить соответствующие документы. В пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей фонд оплачивает только набор продуктов питания.

Чтобы получить путевку, одному из родителей необходимо написать заявление и отдать его в комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию на предприятии. Эта комиссия решает, сколько в конечном итоге родитель заплатит за путевку. В определенных ситуациях она может принять решение о предоставлении бесплатной путевки.

Кстати, в этом году расширена категория детей работников, направляемых на санаторное лечение и в санаторно-оздоровительные лагеря. Теперь в нее включены дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также падчерицы и пасынки.