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Канары не во сне, а наяву

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Канары не во сне, а наяву

 НАПОМНИМ, что в декабре прошлого года на 15% были повышены оклады по штатным должностям. И через два месяца на 9% проиндексировано денежное довольствие. На столько же оно увеличится с 1 октября. В 2009 г. прибавка запланирована в августе на 7% и в январе 2010 года – на 6,5%.

 Однако проблемы с милицейскими доходами остаются – зарплаты растут, а размер пенсии по отношению к зарплате уменьшается. Дело в том, что на руки люди в погонах получают зарплату, состоящую из двух частей. Первая – должностной оклад и оклад по званию. Вторая – так называемые дополнительные выплаты за сложность, напряженность работы, секретность и т.д. В итоге, например, старший опер с 10-летним стажем на руки получает порядка 16 тыс. руб., где основной оклад, с которого ему в будущем будут рассчитывать пенсию, – ­всего 2700 рублей. То есть объем дополнительных выплат увеличивается, но он никак не влияет на размер пенсии.

 Как стало известно «АН», чтобы ликвидировать этот перекос, правительство поручило силовым ведомствам – МВД и Минобороны – проработать концепцию законопроекта по реформированию структуры денежного довольствия. Как пояснил замначальника Нормативного управления Финансово-экономического департамента МВД России генерал-майор внутренней службы Николай Максименко, решение данного вопроса предполагает, что часть дополнительных выплат должна быть включена в основной оклад. Тогда и размер пенсии будет составлять не 25% от зарплаты, как сейчас, а выше.

 В ведомстве нас также заверили, что продолжают дейст­вовать все ранее установленные гарантии и компенсации. В частности, наиболее актуальные сейчас – бесплатный проезд сотрудников внутренних дел к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и за пределы Российской Федерации. Что касается пенсионеров, то им, а также одному из членов семьи предоставлено право бесплатного проезда к месту стационарного лечения или в санаторно-курортные учреждения.

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