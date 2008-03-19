//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Бомжи по закону

или как прописаться на даче?

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Бомжи по закону

 ПО ЗАКОНУ того времени прописаться в садовом домике можно было через суд. Что и сделала семья. Суд первой инстанции разрешил регистрацию. Однако, когда Юрий перевез родителей в свой дом, в том же суде, но другой судья отказал пожилым людям в прописке. После чего была аннулирована и прописка самого Юрия, его жены и сына. Так большая семья в одночасье стала бомжами. Без регистрации они не могут пользоваться такими конституционными правами, как гарантия соцобеспечения и предоставления медуслуг в случае болезни. Родители Юрия не получают пенсию. Его отец – ликвидатор Чернобыльской АЭС, инвалид 2-й группы – лишен льгот, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения. Не говоря уже о том, что Шулевки не могут исполнить свой гражданский долг – участ­вовать в выборах.

 С тех пор семья прошла все судебные ин­станции вплоть до Верховного суда – везде один приговор – в регистрации по месту жительства отказать. Суд ссылается на абз. 2 ст. 1 Федерального закона №66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Там сказано – земельный участок в садовом товариществе предназначен для выращивания плодово-овощных сельхозкультур, а также для отдыха с правом возведения жилого строения, но без права регист­рации в нем. За то время, пока Юрий пытался доказать свою правоту, поменялся закон – вступил в действие новый Жилищный кодекс, который сузил права семьи Шулевки, запретив регист­рироваться на дачном участке. Но что делать, если это их един­ственное жилье?

 И вот еще одна надежда – Конституционный суд (КС). На днях он начал рассмотрение жалоб семьи Шулевки, Виктора Сукачева, Татьяны Булахи (которые столкнулись с такой же ситуацией) на нарушение их конституционных прав. Кстати, эти положения не раз были предметом рассмотрения в КС. Ждут решения суда еще тысячи людей, единственным жильем которых волею судьбы стали лишь дачные домики.

 Судя по выступлениям представителей Госдумы, Совета Федерации и президента в КС, регистрация в правовом смысле – это лишь законный способ учета граждан. Сам по себе факт регистрации или ее отсутствие не порождает для граждан каких-либо прав или обязанностей и не может служить основанием для ограничения реализации прав граждан, предусмотренных Конституцией, федеральными законами.

 Представитель Госдумы в КС Александр Харитонов считает, что запрет суда в регистрации граждан на дачных участках обоснован. Но, учитывая реалии сегодняшнего дня, когда жилые помещения, расположенные на дачных участках, порой имеют условия проживания лучше, чем иные городские жилища, необходимо совершенствовать права регистрации в жилых строениях на садовом участке.

 «Та норма, которую суд посчитал основанием к отказу, – не содержит отказа как такового и не является препятствием для регистрации. Людям надо требовать, чтобы их зарегистрировали. Не секрет, что людей порой регистрируют в тех объектах, которые абсолютно непригодны для постоянного проживания, – отмечает представитель президента в КС Михаил Кротов. – Но огульно разрешать регистрацию в садоводческих товариществах нельзя. Надо прежде оценить – готовы ли они к этому? Можно ли там построить школу, детский сад и т.д.».

 Конституционные судьи внимательно выслушали доводы всех сторон. Им понадобится еще около месяца для изучения этого дела, чтобы вынести окончательное решение.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//В мире

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

Американские власти начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Украина не сможет себе "вернуть Крым" сразу же после выборов президента. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Сирии в конце февраля во время обстрела боевиками погибли трое российских военнослужащих. Об этом Минобороны стало известно только сейчас. Долгое время информация о гибели военных не поступала в военные ведомства.

//Спорт

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

30-летний ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА), экс- чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. Ему сейчас 30 лет.

//Политика

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

Пора уже реально бороться с коррупцией. Часы пробили!..

«Вы хотите, чтобы депутаты, члены СФ ходили в дешевых костюмах и пластиковых часах?» — открыто заявил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас, на руке у которого красовались часики стоимостью 18,5 млн руб. Чиновников уже предлагали тестировать на склонность к коррупции

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Экономика

В Минфине рассказали о способе повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты

В Минфине рассказали о способе повысить пенсии до уровня 20% от зарплаты

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня зарплаты.

//Новости СМИ2

//В мире

На Украине за конкурентов Порошенко взялся антикоррупционный комитет

На Украине за конкурентов Порошенко взялся антикоррупционный комитет

В отчетах лидеров предвыборной гонки за пост президента Украины обнаружились финансовые нарушения. Об этом сообщило украинское национальное агентство по предупреждению коррупции.

//Политика

Кремль негативно отреагировал на решение Трампа по Голанам

Кремль негативно отреагировал на решение Трампа по Голанам

В Кремле негативно отреагировали на решение лидера Соединённых Штатов признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что это очередное нарушение Вашингтоном международного права.

//В мире

Появилось видео уничтожения ВСУ пулеметной точки и грузовика ополченцев Донбасса

Появилось видео уничтожения ВСУ пулеметной точки и грузовика ополченцев Донбасса

В интернете появилось видео уничтожения киевскими военными пулеметной точки ополченцев Донбасса. Данным роликом со своими подписчиками поделился Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины.

//Общество

Священник РПЦ Димитрий Смирнов предвидит: в России через 30 лет не останется русских

Священник РПЦ Димитрий Смирнов предвидит: в России через 30 лет не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предвидит, что через 30 лет в России не останется русских, государству русскому осталось лет 30.

//Криминал

Коллектор из Хабаровска опорочил честь дочери должника в сети

Коллектор из Хабаровска опорочил честь дочери должника в сети

В Хабаровске коллектор угрожал своему должнику за то, что он вовремя не смог погасить долг. Коллектор выложил в сеть коллаж, совершив преступление в отношении несовершеннолетней девочки.

//Общество

В керченской тюрьме одаренные зеки освоили ковку мангалов и сборку светодиодных светильников

В керченской тюрьме одаренные зеки освоили ковку мангалов и сборку светодиодных светильников

По словам заместителя начальника исправительного учреждения №2, зеки вовсю стараются, чтобы не посрамить родную тюрьму. Помимо пошива постельных принадлежностей и ковки мангалов в колонии освоили сборку как бы долговечных светодиодных светильников.

//Новости партнеров

//Общество

Суд приговорил в Севастополе к штрафу командира военной части, заставившего моряка съесть сигарету

Суд приговорил в Севастополе к штрафу командира военной части, заставившего моряка съесть сигарету

Севастопольский суд приговорил к штрафу одного из командиров военной части. Он заставил моряка, который курил на посту, съесть сигареты и избил еще двоих моряков за ненадлежащее несение службы

//Шоу-бизнес

Вдова Караченцова Людмила Поргина перенесла операцию

Вдова Караченцова Людмила Поргина перенесла операцию

Вдова легендарного актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина попала в больницу. Актриса упала на даче в ближнем Подмосковье и сломала руку. Перелом оказался сложным. Пришлось оперировать.

//В мире

В команде Порошенко придумали способ победить Зеленского на выборах президента

В команде Порошенко придумали способ победить Зеленского на выборах президента

В команде Петра Порошенко придумали способ победить шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

//Политика

Тимошенко не понимает Зеленского как политика, но уважает как человека

Тимошенко не понимает Зеленского как политика, но уважает как человека

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сказала, что не понимает шоумена Владимира Зеленского как политика. Но отметила, что очень уважительно относится к Зеленскому и считает его талантливым артистом.

//Общество

В России зависимых от запрещенных средств могут лишить права управлять автомобилем

В России зависимых от запрещенных средств могут лишить права управлять автомобилем

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов рассказал, что МВД рассматривает вопрос лишения граждан, зависимых от запрещённых веществ, права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

//Общество

Доклад директора роддома в Башкирии о средней зарплате врачей насмешил медперсонал

Доклад директора роддома в Башкирии о средней зарплате врачей насмешил медперсонал

В Башкирии обсуждают доклад директора Салаватского роддома о зарплатах медицинского персонала. Цифры, которые назвала руководитель частного роддома, рассмешили медиков. Роддом недавно стал частным.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын
5

Борис Гребенщиков высказался о творчестве певицы Монеточки

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры