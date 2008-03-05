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Сколько стоит демография

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Сколько стоит демография
Минздравсоцразвития решит, куда деть ребенка, Фото Б. КРЕМЕРА

Жить долго и здорово

 В ПЕРВУЮ очередь в плане мероприятий сделан упор на снижение смертности. Силы будут брошены на те «фронты», откуда чаще всего приходят тревожные сводки. Помимо совершенствования медицинской помощи больным с различными заболеваниями, дающими высокую смертность, продумываются мероприятия по оказанию своевременной помощи пострадавшим в ДТП. Не секрет, что большинство людей можно было бы спасти, если бы им вовремя оказали квалифицированную помощь.

 Много предполагается сделать по снижению травматизма и смертности на производстве. Сейчас готовятся законы, улучшающие охрану труда, а также усиливающие ответственность работодателей за ее нарушения. Ожидается, что с 2009 г. начнет работу профпатологическая служба России. Она займется совершенствованием выявлений профессиональных заболеваний, разработкой подходов к социально-трудовой и психологической реабилитации работающих. Дело в том, что в России крайне мало выявляется профессиональных заболеваний по сравнению с развитыми странами, где уровень профессионального риска значительно ниже.

 «Работая над планом, мы старались уделить внимание тому, чтобы у нас в стране было как можно меньше преждевременных смертей и каждый россиянин прожил здоровым долгую жизнь», - отмечает замдиректора Департамента анализа и прогноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы Минздравсоцразвития Ольга Самарина.

 Семьям, имеющим детей, будет оказана дополнительная поддержка. В Минздравсоцразвития сейчас подумывают над тем, чтобы выплачивать компенсацию родителям, чьи дети посещают частные детсады. Чиновники считают, что для государства это не такие уж и большие траты. Зато родители смогут не ломать голову - куда деть ребенка, пока они работают. Напомним, что впервые компенсационные выплаты родителям на содержание ребенка в государственных детсадах были введены в прошлом году. Если в сад ходит один ребенок, родителям на сберкнижку перечисляют 20% от размера взимаемой платы. На двоих - 50%. На третьего и последующих - 70%.

 Что касается пособий на детей, то средства на них в бюджете заложены с учетом прогноза инфляции. Но, как нас заверили в министерстве, если «вдруг что-то случится, то размер пособий пересмотрят».

Региональные пособия

 ЭТО только федеральная часть того, что задумали власти. Регионы разрабатывают свои планы, которые должны финансироваться из местных бюджетов. Некоторые из них уже приняты, и они работают, улучшая демографическую ситуацию. Например, в Липецкой обл. молодые семьи могут взять целевой заем (кредит) на приобретение жилья. Он предоставляется на срок до 30 лет. Областной бюджет безвозмездно погашает половину процентной ставки по обслуживанию ипотечного кредита. А если рождается ребенок, то за счет областного бюджета «списывается» еще и стоимость 18 кв. метров.

 В Калужской области при приобретении или строительстве жилья предоставляют льготные займы на срок от года до 20 лет. Под фиксированную процентную ставку, равную 5% годовых. Эти займы могут быть использованы для первого взноса при ипотечном кредитовании.

 Многие регионы устанавливают дополнительные единовременные пособия. Так, в Костромской обл. при рождении первого ребенка доплачивают 3500 руб., второго - 4500, третьего и последующих детей - 6 тыс. рублей.

 В Краснодарском крае - 1 тыс. руб. на первого ребенка, на второго - 2 тыс., на третьего - 5 тыс. рублей. На каждого последующего ребенка размер пособия возрастает на 1 тыс. рублей.

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