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Пенсионное бремя

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Пенсионное бремя
Фото Б. КРЕМЕРА

 Напомним – для того чтобы расшевелить россиян и подтолкнуть их к более активным действиям по формированию будущей пенсии, государство решило на каждую перечисленную тысячу рублей гражданина на индивидуальный лицевой пенсионный счет добавить тысячу рублей из госбюджета. Для этих целей наконец-то «раскупорят» Фонд национального благосостояния. По нашим данным, недавно в эту систему включили работодателей, которые должны добавить в общую копилку еще одну тысячу рублей.

Доплата вместо части пенсии

 С ЭТОЙ идеей не раз выступал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Их единственным условием было – обеспечить налоговые преференции. Чтобы схема смогла заинтересовать большинство работодателей. В частности, не применять налогообложение по единому социальному налогу, поскольку речь идет о новом виде добровольного целевого взноса. Причем прежние обязательства по уплате ЕСН на пенсионное обеспечение работодатели выполнять не отказываются.

 Похоже, с такой позицией разработчики законопроекта согласились. Как сообщил первый замминистра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, уже разработаны соответствующие поправки. Среди них есть такие, которые предоставляют налоговые льготы как работодателям, так и самим работникам.

 В первоначальном варианте законопроекта также радужно выглядела идея о тройной софинансирующей доплате от государства людям предпенсионного возраста. Вместо одной тысячи рублей государство в этом случае готово выложить 3 тысячи. Но для этого гражданам надо отложить свой выход на пенсию. Правда, при этом не афишировалось, что люди не будут получать пенсию. Заметим, что сейчас работающие пенсионеры пенсию получают. Не нужно быть великим математиком, чтобы подсчитать – тройная доплата будет меньше той пенсии, которую люди могли бы получать не работая!

 Готовя ко второму чтению законопроект, разработчики учли этот момент. «Чтобы воспользоваться этой доплатой, гражданину придется отказаться от базовой, страховой и накопительной частей пенсии, – считает Юрий Воронин. – Если страховая и накопительная части пенсии будут временно отложены, то есть с учетом индексации граждане их получат при выходе на пенсию, то базовую потеряют навсегда. Это вызовет демотивирующую реакцию. Поэтому мы предлагаем увеличить софинансирующую доплату государства на сумму базовой части пенсии. Тогда эти деньги можно направить в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), что должно принести определенный доход». Если учесть, что сегодня базовая часть пенсии составляет 1560 руб., то, судя по предложениям, софинансирующая часть для работающих пенсионеров может составить 4560 руб. Такие действия государства, по сути, не что иное, как увеличение пенсионного возраста. Пока это преподносят как добровольное желание граждан. Но кто же откажется лет на 5 позже выйти на заслуженный отдых, чтобы получать более или менее достойную пенсию?

«Отложенную старость» застрахуют

 ПО МНЕНИЮ Леонида Федуна, руководителя рабочей группы РСПП по развитию пенсионной системы, закон о софинансировании добровольных пенсионных накоплений – краеугольный камень в оздоровлении пенсионной реформы. Чтобы она не была ничем омрачена, работодатели считают, что необходимо усилить требования к деятельности НПФ и управляющих компаний (УК). В частности, фонды должны к 2009 г. увеличить уставный капитал до 100 тыс. руб. и клиентскую базу до 20 000 пенсионных счетов. Это должно повысить гарантию сохранности пенсионных накоплений граждан.

 Помимо этого предлагается ввести обязательную государственную систему страхования пенсионных накоплений граждан в НПФ по аналогии с банковской. То есть, если НПФ обанкротится, людям вернут их пенсионные накопления. Например, банки гарантируют возврат пока до 370 тыс. рублей. Что касается пенсионных средств, то сумма возврата еще обсуждается. Изначально РСПП предлагало в качестве страховщика в этом случае использовать Агентство по страхованию банковских вкладов – у них есть опыт работы.

 Замминистра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин поддержал идею страхования пенсионных накоплений, но заметил, что необходимо создать самостоятельную организацию. Поскольку банковские вклады и пенсионные накопления имеют разную природу формирования и выплат при возникновении страхового случая. Он не исключил, что такой структурой может стать гарантийный или страховой фонд.

 Возможно, на этот фонд возложат еще и обязанности по страхованию от неуплаты работодателями страховой части пенсии. 

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