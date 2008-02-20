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Законодательный долгострой

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА, Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Законодательный долгострой
Бизнес завлекает работников на вредные производства льготами, а расплачивается за это государство

 – ШЕСТЬ лет назад в первом чтении был принят законопроект о профессиональных пенсиях. С тех пор о нем, как говорится, ни слуху ни духу. Тем не менее именно он должен значительно увеличить пенсии тех людей, которые работают на вредных производствах и выходят на пенсию раньше, чем все остальные. Планируется ли его рассмотрение?

 – К сожалению, работа над законопроектом идет очень вяло. Хоть он и стоит в числе приоритетных к рассмотрению в весеннюю сессию, спрогнозировать его судьбу трудно.

 В советские времена государство стимулировало приход работников на вредные и тяжелые производства. Предоставляло право досрочного выхода на пенсию (на 5–10 лет раньше). Тогда это была нормальная система, поскольку собственником предприятий да и результатов труда было государство. Оно же все льготы, в том числе и досрочный выход на пенсию, оплачивало из бюджета.

 Сейчас ситуация кардинально поменялась. У предприятий нет стимула улучшать условия труда. Наоборот, бизнес за счет этой льготы завлекает людей на вредные производства, но оплачивает ее государство, то есть мы с вами. Страдают и работники этих предприятий. Выйдя на пенсию раньше общеустановленного срока на 5–10 лет, они получают небольшую пенсию. Связано это с тем, что с 2002 г. размер пенсии напрямую зависит от суммы уплаченных работодателем за своего работника страховых взносов в Пенсионный фонд. Чем дольше человек работает, тем выше у него пенсия.

 Поэтому, не покушаясь на право граждан на досрочный выход на пенсию, мы должны ответить на два вопроса. Кто должен оплачивать досрочный выход на пенсию – государство или хозяин фабрики с вредным производством. И что сделать для увеличения пенсий работникам вредных производств? Здравый смысл подсказывает – хозяин, потому что именно он привлекает людей к тяжелому труду. Чтобы повысить пенсии этой категории работников, работодатель должен уплачивать дополнительные страховые взносы в пенсионную систему.

 Тот законопроект, который был принят в первом чтении еще в 2002 г., это предусматривает. Поэтому принятие законопроекта крайне важно, но пока правительство явных действий по нему не предлагает.

 – Чтобы снизить риски в пенсионной сфере, Минфин недавно заявил о необходимости реформирования единого социального налога (ЕСН) и даже отказа от него путем перехода на страховые принципы. Есть ли уже соответствующий законопроект?

 – Законопроекта пока нет. Сейчас правительство разрабатывает свое видение по его реформированию. Думаю, в этом году мы более плотно подойдем к этому вопросу.

 Здесь существует несколько проблем. Во-первых, сбалансированность бюджета Пенсионного фонда (ПФ) зависит от федерального бюджета. И в первую очередь – от выплаты страховой части пенсии. Поэтому стоит задача: существенно снизить эту зависимость, а в идеале вообще ее исключить. Это можно сделать, переходя на полноценные страховые принципы.

 Во-вторых, в свое время страховые взносы в ПФ были погружены в ЕСН. Это сейчас создает много проблем со своевременным разнесением средств по лицевым счетам граждан, формирующих накопительную часть пенсии. И приводит к тому, что накопительные средства, которыми они могут управлять, эффективно не инвестируются до полутора лет! Это дополнительный аргумент вывода страховых взносов из ЕСН.

 – Скажите, что планирует сделать Дума для более существенного увеличения пенсий нынешним пенсионерам в свете последних высказываний Путина?

 – Действительно, несмотря на ежегодное реальное повышение пенсий, их уровень крайне низок. В основном эта проблема касается тех, кто вышел на заслуженный отдых до 1991 года. С того времени серьезно изменились принципы формирования пенсий. Поэтому проблемы недооцененности трудового стажа этой категории населения, конечно, существуют. Если раньше у государства не было финансовых возможностей для решения этой проблемы, то сегодня Россия может это сделать. Надеюсь, конкретные шаги будут сделаны уже в этом году.

 – В прошлой Думе не раз обсуждался вопрос, связанный с введением почасовой оплаты труда. Есть мнения, что эта мера позволит решить многие социальные вопросы. Будут ли приниматься какие-то решения?

 – Пока основное решение, которое может быть принято в связи с этим, – доведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Сейчас основная задача – по­стараться сделать это в 2009 году. Понятно, что ни один нормальный человек не будет работать за зарплату, на которую прожить нельзя. Значит, такие работодатели платят серую зарплату.
С 1 сентября мы установили МРОТ в размере 2300 рублей.

 И это приносит позитивный результат. В частности, в борьбе с уклонистами от налогов. Их очень много, особенно среди розничных и оптовых торговцев в строительном бизнесе. Также увеличились поступления от ЕСН. Соответственно, возрастают страховые взносы во все внебюджетные фонды, в том числе в пенсионный.

 – А будут ли ужесточаться меры в отношении работодателей, применяющих серые схемы оплаты труда?

 – Вопрос не в ужесточениях. Меры все есть. Они предусмотрены Налоговым, Административным, Уголовным кодексами. Проблема в том, что это трудно доказать. Есть два инструмента борьбы с серыми зарплатами.

 Первый – поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. К примеру, сейчас в регионах работают комиссии, которые вызывают работодателей на ковер. Если они видят, что сумма легальной зарплаты явно занижена, предлагают пересмотреть ее. И эффект от этого очень существенный. За 2007 г. превышение поступлений от ЕСН – порядка 80 млр­д. рублей! Это – верх ожиданий. Второй – установление приемлемого уровня налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, чтобы бизнесу стало выгодно платить зарплату легально. Рассматривая тему реформирования ЕСН, нельзя об этом забывать.

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