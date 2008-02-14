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Поколения должны договориться

Пенсии давно могли быть выше прожиточного минимума

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Павел ЯБЛОНСКИЙ ]

Поколения должны договориться
Оксана Дмитриева

 СЕЙЧАС размер пенсии ниже уровня физического выживания человека. Чтобы увеличить ее минимум до 40% от средней зарплаты по стране, по мнению депутата необходимо полностью отказаться от накопительной части пенсии. А высвобожденные средства, которые лежат на индивидуальных лицевых счетах граждан, пустить на выплату увеличенных пенсий.

 – Пенсии должны основываться на договоре поколений, как это существует в США и почти всех странах Европы, – говорит Оксана Дмитриева. – Это должна быть государ­ственная пенсия. Но у меня есть опасения, что такой законопроект в Думе не пройдет, пока его не поддержат президент, его Администрация или правительство. При подавляющем большинстве фракции «Единая Россия» даже сумма голосов СР, КПРФ и ЛДПР не позволит провести любой социальный закон, пока за него не проголосуют единоросы. 

 – Почему Польша и Румыния, бывшие когда-то с нами в одной системе, смогли еще до вступления в Евросоюз сделать так, чтобы минимальная зарплата и пенсия были выше прожиточного минимума?

 – Когда они решили вступать в Евросоюз, то начали энергично сближать уровень жизни их населения с уровнем западноевропейских стран, членов ЕС. Кандидаты в Евросоюз просто обязаны соответствовать требованиям ЕС по этим позициям.

 – После увеличения зарплат и пенсий они избежали инфляционного скачка, которым пугает наше правительство в случае подобных мер.

 – На самом деле только наше правительство так пугает свою страну. И это при том, что накоплены огромные сред­ства от доходов с продажи сырья.

 – Вы считаете, что в России можно было давно повысить размер минимальных зарплаты и пенсии до уровня, превышающего прожиточный минимум?

 – Да. Сопровождая эти меры и другими разумными действиями. Они по­зволят сдержать рост инфляции, как это удалось восточноевропейцам. У Евросоюза были очень серьезные требования к странам-кандидатам по уровню инфляции.

 – Следовательно, России надо смело направлять свои стопы в Евросоюз, и тогда все будет в пользу граждан?

 – Конечно. Это самый эффективный путь. Но в отличие от восточноевропейцев нас в Евросоюз принимать никто не хочет. Пока не хочет.

 – И все же. Если бы мы поставили такую задачу для самих себя…

 – Рано или поздно мы захотим вступить в Евросоюз. И тогда при движении по этому пути многое стало бы меняться в лучшую сторону. И то, что сегодня понемногу движется, шло бы гораздо быстрее. Что еще важно – с демократией в социальной сфере дела бы у нас обстояли заметно лучше. Шансы выжить на пенсии, даже дотянуть до нее у всех далеко не равные.

Прогноз

 ПРИ нынешних воззрениях власти на пенсионную реформу к моменту выхода на заслуженный отдых тех, кому сейчас 55–60 лет, размер их пенсии составит примерно 23–24% от средней зарплаты. Кому 50 лет – около 20%, 45-летним же – 16–18%. Хотя под думские выборы все кандидаты разных партий сулили от 40% до 70%.

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