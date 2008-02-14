Сгоревшие вклады восстают из пепла

Очередная порция



В КАНУН нового года власти заявили об очередных выплатах – 29 декабря 2007 г. вышло соответствующее Постановление правительства №1002. Оно предоставляет россиянам по 1954 г.р. включительно право на получение в 2008 г. двух видов выплат: компенсации и дополнительной компенсации в размере остатка вкладов на 20 июня 1991 года. Их размер зависит от срока хранения вкладов и определяется с учетом следующих коэффициентов. По вкладам, действующим с 1992 г. и закрытым в 1996–2008 гг., либо продолжающим действовать коэффициент 1. По вкладам, действовавшим в 1992–94 гг. и закрытым в 1995 г., – 0,9. По вкладам, действовавшим в 1992–93 гг. и закрытым в 1994 г., – 0,8. По вкладам, действовавшим в 1992-м и закрытым в 1993 г., – 0,7. По вкладам, закрытым в 1992 г., – 0,6.

Как нам пояснили в Сбербанке, эти две компенсации будут выплачиваться исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году. Например, на сбер­книжке вкладчика на 20 июня 1991 г. был остаток по действующему (либо закрытому в 1996 г. и позднее) вкладу в размере 3 тыс. рублей. Значит, вкладчик или его наследник получит компенсацию – 3 тыс. руб. плюс дополнительную компенсацию – 3 тыс. рублей. Сумма к выдаче составит 6 тыс. рублей. Если, допустим, счет был закрыт в 1992 г., тогда применяется понижающий коэффициент – 0,6. В результате размер основной и дополнительной компенсаций составит 3600 руб. (3000 x 0,6 + 3000 х 0,6).

Если вы однажды уже получали предварительную компенсацию, то размер нынешней будет соответственно уменьшен на сумму уже полученной выплаты. Но предварительная компенсация при этом остается без изменения.

Дополнительная компенсация производилась ранее. Это возврат части вклада в размере не более чем на 1000 рублей. К примеру, у вас на счете было 400 руб., и вам однажды вернули 400 рублей. Поэтому сейчас вы сможет получить только дополнительную компенсацию в размере 400 рублей. Но если остаток вклада был 1400 руб., то ее сумма с учетом полученной предварительной компенсации составит 400 руб. (1400 – 1000). А компенсация будет выплачена в полном объеме – 1400 рублей. В сумме вы получите 1800 рублей.



Наследники получат тоже



ПОМИМО этого государство решило отдать последний долг тем вкладчикам Сбербанка, которые умерли с 2001 по 2008 год. Оно обязуется выплатить компенсацию до 6 тыс. руб. на оплату ритуальных услуг их наследникам или тем людям, которые оплачивали или будут оплачивать ритуальные услуги. Эти деньги выдадут независимо от того, получал владелец вклада компенсацию при жизни или нет.

Сколько могут выплатить? Допустим, у вкладчика на сберкнижке лежало 400 руб., значит, компенсация составит 6 тыс. рублей. Если меньше 400 руб., то эта сумма умножается на 15.

Куда и когда стоит обращаться, чтобы получить положенные выплаты? В подразделения Сбербанка, где были открыты счета. За давностью лет многие могут уже и не помнить, где заводили сберкнижки. «АН» напоминают, что обычно реквизиты банка указаны на первой странице книжки. Сбербанк сможет приступить к компенсационным выплатам только после заключения соответствующего соглашения с Минфином России. Информация о начале выплат будет размещена во всех подразделениях банка.

Справка «АН»

Кто получит двойную компенсацию:

– Граждане РФ до 1954 года рождения включительно;

– инвалиды, имеющие III степень ограничения способностей к трудовой деятельности;

– инвалиды I–II групп; родители и опекуны (попечители) детей-инвалидов и инвалидов с дет­ства;

– родители, чьи сыновья проходили военную службу по призыву и погибли или умерли в период прохождения службы;

– владельцы целевых вкладов на детей, на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– кроме того, наследники граждан, относя­щихся к вышеперечисленным категориям.