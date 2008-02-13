Все меньше остается на старость
№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, инфляция в 2007 г. составила 12%. За это время НПФ в среднем увеличили пенсионные капиталы только на 4,4%. Результат государственного пенсионного фонда лучше – 6%. Тем не менее выгоднее было бы держать деньги на депозите. Он принес бы вкладчику более 8% годовых.
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