Государство сыграло навстречу инфляции

СЕЙЧАС правительство пытается обуздать инфляцию. По мнению зампреда правительства минист­ра финансов Алексея Кудрина, возглавившего специально созданную комиссию, большинст­во мер, которые предпринимаются сегодня, – монетарные. В основном они касаются ограничений прироста денег в экономику нашей страны. В Китае прирост капитала – не более 18% в год, а у нас за 2007 г. он составил 47%. Хотя планка была установлена на уровне 29%.

«Мы должны были снижать монетарную составляющую, но только нарастили, – кон­статирует г-н Кудрин. – В чем причина? Высокие цены на нефть. Но больше – в неожидаемом притоке инвестиционного и заемного капиталов, а также увеличении расходов в бюджете. Когда случаются незапланированные расходы денег, в такие годы нужно сдерживать и расходы бюджета. Государство сыграло в данном случае навстречу инфляции. Существует такое правило – рост расходов должен следовать за ростом экономики».

Чтобы инфляция была под контролем, правительство намерено в ближайшие 3 года перейти к ее таргетированию. То есть если власти решили, что инфляция составит 8,5%, значит, на таком уровне и будут ее держать. Валютный курс при этом cделают плавающим. Во всех странах такая политика – главный инструмент обеспечения точных показателей инфляции. Одновременно с этим будут регулироваться цены на продоволь­ственном рынке.

Глава Минфина заявил, что 80% нагрузки по обеспечению соответствующих цен в этом году ляжет на Центробанк. «Когда расходы бюджета и тарифы на ЖКХ уже определены, главная роль остается за ЦБ – укрепление рубля. Руководство банка считает, что в 2008 г. сложатся благоприятные условия – цена на нефть не будет столь разительно влиять на денежные предложения, даже если будет высокой. То есть экспорт будет сдерживаться импортом. По их прогнозам, приток капитала не должен увеличиться, а ВВП значительно вырастет. Эти объективные и фундаментальные факторы на 90% сыграют в нашу пользу».

Смогут ли власти совладать с прожорливой инфляцией, покажет время. Но пока на компенсацию доходов населения, съеденных инфляцией 2007 г., им приходится тратить огромные средства. Для этого в срочном порядке вносятся изменения в бюджет 2008 года. Самые крупные ключевые расходы – 90,9 млрд. руб. уйдут на повышение зарплаты бюджетникам на 14% (с 1 февраля) и денежного содержания военнослужащих и госслужащих на 9% (с 1 февраля и 1 октября). 148,8 млрд. руб. выделяется на увеличение пенсий: страховой ее части на 12% (с 1 февраля) и базовой – на 15% (с 1 августа). 27 млрд. руб. – на социальную поддержку и индексацию пособий гражданам, имеющим детей.

Как отмечает министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, в этом году впервые будут проиндексированы пособия семьям с деть­ми. По предварительным данным, в 2007 г. родилось на 122 тыс. детей больше, чем в 2006 году. Главная причина рекордного за 25 лет прироста рождаемости – увеличение детских пособий в 2007 году.

В 2008 г. размер пособия для неработающих женщин и имеющих детей до 1,5 лет составит в месяц 1627 руб. 50 копеек. У работающих женщин минимальный размер пособия на первого ребенка составит 1627 руб. 50 коп. и 3255 руб. на второго и последующих. Максимальный размер этого пособия будет равен 6510 рублям. В 2009–10 гг. размеры пособия будут увеличены с учетом прогнозируемой инфляции – на 7% и 6% соответственно.

Увеличится единовременное пособие при рождении ребенка и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью с 8000 до 8680 рублей.

Женщины, вставшие на учет в женские консультации на ранних сроках беременности, могут рассчитывать на единовременное пособие в размере 325 руб. 50 копеек. Декретные в таком же размере должны получить женщины, чья организация была ликвидирована.

Несмотря на то что сред­ства материнского капитала можно будет потратить начиная с 2010 г., его также повышают на размер инфляции. В 2008 г. – с 267 500 руб. до 271 250 рублей. К 2010 г. материнский капитал вырастет до 307 650 рублей.

Помимо «детских» пособий на 8,5% (с 1 апреля) повысятся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Такой размер определен исходя из прогноза инфляции начиная с марта 2007 года. В среднем он увеличится на 105 руб. и составит 1341 руб. в месяц. Например, инвалиды III степени ограничения трудовой деятельности будут получать ЕДВ в размере 1878 руб., инвалиды войны – 2683 руб., участники Великой Отечественной войны – 2012 руб., инвалиды-чернобыльцы и дети-инвалиды – 1341 рублей. Одновременно с этим повысится и набор социальных услуг до 557 рублей.