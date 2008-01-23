Минздравсоцразвития расщедрилось

НАПОМНИМ, что изначально планировалось индексировать страховую часть пенсии на 8%. Именно такой размер средств был предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда. Но поскольку в 2007 г. индексация страховой части пенсии в связи с ростом инфляции (а по итогам года она составила 12%) не проводилась, было решено увеличить страховую часть на 12%. Главное, чтобы министры поддержали это предложение.

Как отметил заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин, «в результате средний размер трудовой пенсии увеличится на 222 руб., пенсии по старости – на 239 руб., при этом для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – на 328 рублей. Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличится соответственно на 267 и на 279 рублей».

В Минздравсоцразвития пояснили, что дополнительные затраты на индексацию страховой части пенсии, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фонда, – 29,87 млрд. руб. – будут обеспечены дополнительными доходами от поступления страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии в связи с уточнением прогноза Минэкономразвития России по фонду заработной платы на 2008 год. Другими словами, зарплаты будут расти, а вместе с ними увеличатся и отчисления в Пенсионный фонд.

Согласно бюджету Пенсионного фонда, следующее увеличение страховой части пенсии ожидается уже в апреле – на 7,5%.