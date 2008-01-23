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Зарплатное неравенство

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Зарплатное неравенство

 КАК отмечает завкафедрой экономики труда и народонаселения ­­ГУВШЭ доцент Сергей Рощин, Россия не одинока в этой проблеме. Разница в зарплатах мужчин и женщин существует во всем мире. В среднем по развитым странам она составляет 25–30%. И даже в скандинавских странах, где проводят последовательную политику достижения социального равенства полов, разница 20%.

 Причины такого неравенства кроются, во-первых, в том, что в различных профессионально-отраслевых нишах к мужчинам выше требования. Им дают большие нагрузки, увеличивают рабочее время. Во-вторых, женщин больше в бюджетном секторе. А доходы там не очень высокие. В-третьих, у нас сущест­вует так называемый принцип «стеклянного потолка». Даже в тех сферах, которые в России считаются традиционно женскими, на руководящих постах трудятся в основном мужчины. Наиболее ярко это выражено на госслужбе, чем в бизнесе.

 Это связано с тем, что в современном бизнесе больше ценятся профессиональные качест­ва. Умение добиваться результата ценится выше, чем представительский многообещающий имидж. Особенно в новых отраслях – финансовый сектор, реклама, IT, консалтинг. Сегодня здесь активнее женщины.

 Руководитель направления готовых исследований консалтингового агентства DA partners Евгения Чурилова добавляет, что мужчины оккупировали более динамичные, современные рабочие места, которые характеризуются агрессивной атмосферой, высокой личностной конкуренцией. К ним можно отнести адвокатов. В медицине наиболее сложные высокооплачиваемые специальности – хирург, нейрохирург, специалист по пластике тела – в основном заняты мужчинами.

 Зачастую женщины сами виноваты в том, что получают меньше. При трудоустройст­ве они запрашивают зарплату сущест­венно ниже, чем у мужчин. Причина – в скромности и низкой ориентации на карьерном пространстве. Недавно проведенные в Красноярске исследования зарплат специалистов по направлению «Продажи» – яркое тому подтверждение. Эта сфера всегда считалась традиционно женской. Сегодня этот рынок можно назвать мужским. И если среднестатистический работодатель готов платить мужчинам-продавцам 20 тыс. руб., то женщинам – в 2 раза меньше.

 Аналитики компании АВЕНИР не связывают различия в оплате труда мужчин и женщин с половой дискриминацией. «В России на протяжении многих десятилетий считалось, что женщина – хранительница домашнего очага, а мужчина – добытчик. Поэтому каждому из представителей обоих полов приходится выполнять «предписанные им обязанности», – говорит президент компании Максим Степанов.

 Но, может, у женщин есть шанс догнать и обогнать мужчин по зарплате? По мнению Евгении Чуриловой, в ближайшее время женщины вряд ли смогут догнать по доходам мужчин. Причины имеют глубокие корни в психологии людей. Однако крен потихонечку все же будет перемещаться в сторону слабого пола. Общее экономическое развитие снижает зависимость женщин от мужчин. Эмансипация уже изменила роль женщин в западном обществе.

 Руководитель информационно-аналитического отдела компании АВЕНИР Юлия Алимова считает: «Женщина должна почувствовать в себе уверенность – это даст ей реальную возможность зарабатывать больше мужчины или наравне с ним. Но пока она не будет социально защищенной со стороны государства, вряд ли помогут какие-то меры. Ни для кого не секрет, что женщины, планирующие рождение ребенка или имеющие маленьких детей, сталкиваются с проб­лемами при трудоустройстве и построении динамичной карьеры. Сейчас наметились тенденции, например, финансовые меры по стимулированию рождаемости, но это лишь малая часть, способная кардинальным образом повлиять на ситуацию. Однако предпосылки к повышению социального статуса женщин есть. Они становятся более во­влеченными в бизнес. Их социальный статус и как следствие – уровень зарплат будут меняться и уже в ряде профессий меняются. Но процесс может занять не одно десятилетие».

Финансовый аргумент

 КОМПАНИЯ АВЕНИР в сентябре 2007 г. подготовила «Обзор заработных плат, компенсаций и льгот». Один из вопросов, который был задан респондентам: «Кто, по вашему мнению, должен зарабатывать в типичной семье?» Более половины представителей обоих полов ответили, что в этом вопросе пол не должен иметь значения, а 45%  – что мужчина должен зарабатывать больше. Но никто из опрошенных не ответил, что зарабатывать больше должна женщина.

ЗАРПЛАТА
 В Москве  в Санкт-Петербурге
 Мужчины
Женщины
 Мужчины
  Женщины
 Специалисты
 Специалист отдела    
 маркетинга
  45 707  45 771  36 110  29 821

 Специалист
 по подбору   персонала

  37 704  34 695   22 035  19 840
 Руководящие должности
 Руководитель отдела логистики  85 474  64 146  51 288
 38 595
 IT-директор  76 969  59 935  64 489
 37 460

               По данным  «Обзора заработных плат, компенсаций и льгот» компании АВЕНИР

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