Зарплатное неравенство

КАК отмечает завкафедрой экономики труда и народонаселения ­­ГУВШЭ доцент Сергей Рощин, Россия не одинока в этой проблеме. Разница в зарплатах мужчин и женщин существует во всем мире. В среднем по развитым странам она составляет 25–30%. И даже в скандинавских странах, где проводят последовательную политику достижения социального равенства полов, разница 20%.

Причины такого неравенства кроются, во-первых, в том, что в различных профессионально-отраслевых нишах к мужчинам выше требования. Им дают большие нагрузки, увеличивают рабочее время. Во-вторых, женщин больше в бюджетном секторе. А доходы там не очень высокие. В-третьих, у нас сущест­вует так называемый принцип «стеклянного потолка». Даже в тех сферах, которые в России считаются традиционно женскими, на руководящих постах трудятся в основном мужчины. Наиболее ярко это выражено на госслужбе, чем в бизнесе.

Это связано с тем, что в современном бизнесе больше ценятся профессиональные качест­ва. Умение добиваться результата ценится выше, чем представительский многообещающий имидж. Особенно в новых отраслях – финансовый сектор, реклама, IT, консалтинг. Сегодня здесь активнее женщины.

Руководитель направления готовых исследований консалтингового агентства DA partners Евгения Чурилова добавляет, что мужчины оккупировали более динамичные, современные рабочие места, которые характеризуются агрессивной атмосферой, высокой личностной конкуренцией. К ним можно отнести адвокатов. В медицине наиболее сложные высокооплачиваемые специальности – хирург, нейрохирург, специалист по пластике тела – в основном заняты мужчинами.

Зачастую женщины сами виноваты в том, что получают меньше. При трудоустройст­ве они запрашивают зарплату сущест­венно ниже, чем у мужчин. Причина – в скромности и низкой ориентации на карьерном пространстве. Недавно проведенные в Красноярске исследования зарплат специалистов по направлению «Продажи» – яркое тому подтверждение. Эта сфера всегда считалась традиционно женской. Сегодня этот рынок можно назвать мужским. И если среднестатистический работодатель готов платить мужчинам-продавцам 20 тыс. руб., то женщинам – в 2 раза меньше.

Аналитики компании АВЕНИР не связывают различия в оплате труда мужчин и женщин с половой дискриминацией. «В России на протяжении многих десятилетий считалось, что женщина – хранительница домашнего очага, а мужчина – добытчик. Поэтому каждому из представителей обоих полов приходится выполнять «предписанные им обязанности», – говорит президент компании Максим Степанов.

Но, может, у женщин есть шанс догнать и обогнать мужчин по зарплате? По мнению Евгении Чуриловой, в ближайшее время женщины вряд ли смогут догнать по доходам мужчин. Причины имеют глубокие корни в психологии людей. Однако крен потихонечку все же будет перемещаться в сторону слабого пола. Общее экономическое развитие снижает зависимость женщин от мужчин. Эмансипация уже изменила роль женщин в западном обществе.

Руководитель информационно-аналитического отдела компании АВЕНИР Юлия Алимова считает: «Женщина должна почувствовать в себе уверенность – это даст ей реальную возможность зарабатывать больше мужчины или наравне с ним. Но пока она не будет социально защищенной со стороны государства, вряд ли помогут какие-то меры. Ни для кого не секрет, что женщины, планирующие рождение ребенка или имеющие маленьких детей, сталкиваются с проб­лемами при трудоустройстве и построении динамичной карьеры. Сейчас наметились тенденции, например, финансовые меры по стимулированию рождаемости, но это лишь малая часть, способная кардинальным образом повлиять на ситуацию. Однако предпосылки к повышению социального статуса женщин есть. Они становятся более во­влеченными в бизнес. Их социальный статус и как следствие – уровень зарплат будут меняться и уже в ряде профессий меняются. Но процесс может занять не одно десятилетие».

Финансовый аргумент

КОМПАНИЯ АВЕНИР в сентябре 2007 г. подготовила «Обзор заработных плат, компенсаций и льгот». Один из вопросов, который был задан респондентам: «Кто, по вашему мнению, должен зарабатывать в типичной семье?» Более половины представителей обоих полов ответили, что в этом вопросе пол не должен иметь значения, а 45% – что мужчина должен зарабатывать больше. Но никто из опрошенных не ответил, что зарабатывать больше должна женщина.

ЗАРПЛАТА

В Москве в Санкт-Петербурге Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины Специалисты Специалист отдела

маркетинга

45 707 45 771 36 110 29 821 Специалист

по подбору персонала 37 704 34 695 22 035 19 840 Руководящие должности Руководитель отдела логистики 85 474 64 146 51 288

38 595 IT-директор 76 969 59 935 64 489

37 460

По данным «Обзора заработных плат, компенсаций и льгот» компании АВЕНИР