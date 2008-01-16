Платить или копить?

ОБЩАЯСЬ с моряками рыболовецкого судна в Мурманске, Д. Медведев пообещал им рассмотреть вопрос о том, чтобы тружеников моря, вышедших на заслуженный отдых, приравняли к военным пенсионерам. Правда, без изменения пенсионной системы в целом этого пока нельзя сделать. Но он заверил рыбаков, что те, кто в ближайшее время собирается выходить на пенсию, скоро смогут на себе почувствовать положительные перемены.



Совершенно секретно



ЗАЯВЛЕНИЕ первого вице-премьера, по сути, подтвердило информацию, которая недавно просочилась из недр Минздравсоцразвития. Там над новым проектом пенсионной реформы и реформы здравоохранения в усло­виях полной секретности трудятся две рабочие группы. То, что эта работа держится втайне, понятно. Стоит вспомнить, какую бурю негатива и критики еще до отставки М. Зурабова вызвали в прошлом году проникшие в прессу данные о готовящихся изменениях в пенсионной системе. Академик Чазов заметил, что одна из главных причин неудач нынешней системы здравоохранения заключается в том, что она готовилась «втихаря».

Возможно, очень скоро новому министру здравоохранения и соцразвития Татьяне Голиковой все же придется приоткрыть завесу тайны, поскольку этим вопросом сейчас озадачена Госдума. Депутат Нина Останина на первом же ее заседании заявила: «Начало этого года для 38 млн. пенсионеров было омрачено ростом цен и слухами о готовящейся пенсионной реформе. Прошу пригласить Татьяну Голикову в Думу, чтобы она изложила перспективы реформы. Что это за секретность такая?»

Некоторые моменты разработанных министерством предложений все же стали «достоянием общественности». Чтобы сократить нарастающий дефицит Пенсионного фонда, Минздравсоцразвития всерьез подумывает над увеличением единого социального налога (ЕСН). До 2005 г. он составлял 35,6%. Но потом его снизили до 26% с зарплат до 280 тыс. руб. в год. На суммы с 280 тыс. до 600 тыс. руб. налог уже брался 10%, а на все, что выше, – всего по 2%. Якобы собираемость налогов увеличится, и зарплаты выйдут из тени. Но снижение ЕСН не привело к ожидаемым результатам, напротив, дефицит Пенсионного фонда только стремительно рос.

По данным «АН», новая ставка ЕСН составит 26,1% на все доходы до 600 тыс. рублей. А все, что выше, налогом облагаться не будет. Тем самым налог на доходы от 280 тыс. до 600 тыс. руб. повысят на 16%.



Накопления обесцениваются



ПО МНЕНИЮ руководителя Департамента стратегического развития компании ФБК Игоря Николаева, увеличение ЕСН лишь временно снизит остроту проблемы нарастающего дефицита Пенсионного фонда. Однако уже через некоторое время вновь придется возвращаться к этой теме. Дело в том, что изначально, когда снижали ЕСН, не довели его до необходимой «точки чувствительности». «Ощутимый эффект по увеличению сбора налогов можно было бы ожидать, если бы ЕСН уменьшили до 16–18%. А в связи с инфляцией производили корректировку порогов регрессии. За три года, прошедшие с начала действия последних ставок, инфляция «накопилась» до 35%. Почему-то на это никто не обращает внимания. На мой взгляд, надо менять саму пенсионную систему, ее принципы, потому что сегодня она предопределена для усиления дефицитности. Если этого не сделать, то ничего не изменится. В частности, надо всерьез поставить вопрос о целесообразности реализации страховых принципов, которые не слишком хорошо работают в пенсионном обеспечении», – считает г-н Николаев.

Руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер считает, что повышение ставок ЕСН увеличит собираемость налогов на 20–30%, что позволит в 1,5 раза повысить пенсию. Но окончательно проблему Пенсионного фонда предложения Минздравсоцразвития не решат. «Бизнес, конечно, будет «ворчать», но еще неизвестно, пройдет ли этот законопроект через Минфин и Мин­экономразвития. Эти ведомства отвечают за развитие бизнеса и «своих» в обиду не дадут. Пенсии удалось бы значительно повысить, если бы помимо отмены регрессивной части из 26% налога 20% полностью оставили Пенсионному фонду», – отмечает Евгений Гонтмахер.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева полагает, что ошибка пенсионной реформы и в том, что невозможно одновременно копить пенсию будущим пенсионерам и платить ее нынешним. Прежде всего нужно довести размер пенсий до 40% от среднего заработка и восстановить страховые периоды в стаже. Строго индексируя страховую часть пенсии, от накопительной необходимо отказаться. Тем более что сейчас происходит ее обесценивание.