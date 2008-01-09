Реформа требует жертв

КОЭФФИЦИЕНТ замещения пенсии или соотношение ее среднего размера к средней зарплате после 2018 г., по прогнозам, может составить менее 20%. То есть пенсия будет равна лишь 20% от зарплаты. Что для России неприемлемо. Это дело политическое. Сейчас наиболее активная часть электората – люди пенсионного возраста, а это 1/3 населения. Очень скоро их количество может увеличиться до 50%. Поэтому вряд ли удастся долго сохранять стабильную ситуацию в стране, если уровень жизни пенсионеров резко ухудшится.



Всюду клин



ЕВСЕЙ Гурвич считает, что потуги правительства относительно сохранения нынешнего варианта пенсионной реформы могут привести к падению коэффициента замещения.

Повышать ставки недавно сниженного единого социального налога?

Вариант маловероятный и бесперспективный. С одной стороны, давит бизнес, который требует снижения всех налогов. С другой – повышение налогов может ограничить предложения на рынке труда, что ограничит развитие нашей экономики.

Увеличить трансферты за счет доходов бюджета?

Мы на этот путь уже встали – в трехлетнем бюджете предусмотрено повышение трансфертов. Причем недавнее внеплановое увеличение базовой пенсии в декабре повлекло дополнительное увеличение этих расходов. Это не что иное, как путь к экономическому кризису.

Использовать средства от приватизации госкомпаний?

Сегодня преобладает процесс национализации. Но даже если все пройдет гладко, то и это решит проблему только наполовину.

Поддержание коэффициента замещения на уровне 2006 г. в пределах 26% только за счет трансфертов – расходы огромные: до 3% ВВП. При этом правительство подумывает, как бы повысить коэффициент до 30%. На это понадобится уже 4% ВВП. К тому же есть неутешительный прогноз: к 2010 г. нефтегазовые доходы снизятся. Это значит, что без дополнительных ресурсов, а также изменения пенсионной реформы не обойтись. Причем лучше идти сразу в нескольких направлениях.



Непопулярные меры



«НУЖНО ужесточить доступ к пенсии. В сравнении с международными стандартами у нас он очень мягкий. Нигде в мире пенсии не получают работающие пенсионеры. Чтобы иметь право на получение трудовой пенсии, в России нужно проработать 5 лет. Такой же порог существует только в Италии. В других странах он выше», – замечает г-н Гурвич.

Также необходимо развивать негосударственное пенсионное страхование. Допустим, обеспечить льготными налоговыми схемами. Но главную роль в повышении коэффициента замещения может сыграть повышение пенсионного возраста. Сравните: в западных странах женщины выходят на пенсию в 62 года, а мужчины – в 65 лет, в Германии и те и другие – в 67, в странах Восточной Европы это соотношение – 60–62. Сейчас многие страны вводят накопительные пенсионные системы и собираются повышать пенсионный возраст. Только Франция очень близка к нам.

Чем раньше мы признаем, что надо увеличивать пенсионный возраст, тем легче это будет сделать. Конечно, нововведения предлагается начинать не с завтрашнего дня. А, например, с 2015 г., ежегодно прибавляя пенсионный возраст по полгода мужчинам (до 62,5 лет) и по году женщинам (до 60). По грубым расчетам, это позволит увеличить коэффициент замещения до 29%. И помимо этого существенно решить проблему рынка труда и ускорить экономический рост, который из-за нехватки рабочей силы начиная с 2020 г. вряд ли превысит 2–3% ВВП.

Но тут возникает вопрос: а как быть с тем, что продолжительность жизни в России низкая, особенно у мужчин – многие из них просто не доживают до пенсии. Однако, как показывает статистика, еще два года назад так называемый ожидаемый период жизни мужчин на пенсии был 13 лет, в прошлом году он резко повысился на 1,5 года. У женщин тоже увеличился и приближается к 25 годам. В принципе с точки зрения этого критерия россий­ским мужчинам можно было бы оставить начало выхода на заслуженный отдых в 60 лет, а женщинам увеличить с 55 лет до 60. Но женщины в таком случае будут ущемлены.



Век живи – век учись



НАУЧНЫЙ руководитель Института экономики РАН Евгений Гонтмахер поддерживает идею повышения пенсионного возраста, но отмечает, что такая мера будет эффективной, если будут выполнены два условия. Первое – улучшение здравоохранения. Поскольку многие пенсионеры не могут работать в преклонном возрасте из-за того, что они просто не в состоянии. Сегодня работать могут лишь 25% пенсионеров. Остальным деньги не нужны? Им здоровье не позволяет! И второе – непрерывное образование. Чтобы и после 45 лет человек был конкурентоспособен на рынке труда. Где пенсионеры сегодня работают? Их берут на неквалифицированные места: гардеробщиками, вахтерами и т.д.

Если не выполнить эти условия, то мы получим дополнительную массу бедных. Потому что пенсии резко не вырастут. Но и получать их многие не смогут, поскольку до пенсии еще не доработали. Для государства это будут огромные затраты. Придется раза в 2 увеличить долю ВВП на здравоохранение и образование. Чтобы избежать в этом случае всплеска инфляции, придется меньше тратить на инвестиции, госкорпорации и прочее.



Чубайс проверил



ЕВГЕНИЙ Гонтмахер предлагает: «Государство обладает блокирующим пакетом акций госкорпораций и получает как их совладелец дивиденды. Мы с Немцовым посчитали, а потом Чубайс проверил наши расчеты. Так вот, эти дивиденды можно направлять в виде дополнительных выплат на индивидуальные счета граждан. «Выжать» таким образом 1–1,5 тыс. рублей в месяц. Я понимаю, что идея во многом популистская, но чем черт не шутит? Есть и еще резервы: необходимо провести реформу единого социального налога (ЕСН). Имеется давно обсуждаемое предложение. Базовую часть пенсии полностью возложить на плечи федерального бюджета. А со страховой поступить так: вывести за пределы ЕСН 6%, а оставшиеся 20% оставить в распоряжении Пенсионного фонда.

До сих пор не решен вопрос досрочной пенсии. Люди, работающие на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, а также на предприятиях с вредными условиями труда, на 5–10 лет раньше выходят на пенсию. Таких насчитывается 20%. В результате Пенсионный фонд вынужден этих людей долгие годы «кормить» за счет «общей копилки» и тех, кто достиг пенсионного возраста. На самом деле надо пересмотреть северное районирование, потому что сегодня северные районы – чуть ли не полстраны. То же самое с вредными условиями труда. Необходимо провести аттестацию рабочих мест. Скорее всего, окажется, что половина из них – фиктивная. Получается, что работодатель недоплачивает «живую» зарплату, а «расплачивается» досрочным выходом на пенсию за счет Пенсионного фонда. Если разобраться с досрочниками, то к нынешнему бюджету Пенсионного фонда в 1 трлн. руб., можно прибавить еще 100–200 миллионов».