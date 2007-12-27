Югра – регион первой пятерки

ПРОГРАММА в рамках развития национального проекта «Здоровье» уже сейчас дает ощутимые результаты. Регион занимает 3-е место в Российской Федерации по естественному приросту населения. Каких-то 10 лет назад такие цифры казались невозможными, ведь смертность здесь превышала рождаемость. Тогда это был «нормальный» общероссийский показатель. Сейчас рождаемость уже вдвое выше смертности.

Такие показатели – не воля случая, а результат политики устойчивого развития администрации. В последние несколько лет в основу концепции развития региона лег план Путина по реализации национальных проектов.

Губернатор рассказал журналистам об особых подходах к решению задач на­циональных проектов. Политика администрации такова, что решение каждого из них предполагает индивидуальный подход. Таким образом, эффективность повышается не просто путем дополнительных финансовых вливаний, а применением инновационных идей. Например, бизнес-структуры, которые занимаются разработкой ресурсов на территории Югры, должны помогать в развитии социальной сферы. Александр Филипенко объясняет такой подход тем, что будущее региона нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения повышения качества жизни всех граждан.