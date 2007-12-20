Когда настанет оттепель для «замороженных» строек?

СТРОЙКУ «замораживают» по двум причинам. Первая – банальная: у инвесторов в процессе строи­тельства заканчиваются день­ги. Вторая: строительство уже идет, а исходно-разрешающая документация и планировка проекта еще не оформлены. Если такие факты выявляются, Межведом­ственная комиссия по вопросам «точечной» застройки в Москве принимает решение «заморозить» объект.

«Заморозить» и «законсервировать» объект – не одно и то же. Заморозить – значит просто остановить строительство. Дать команду «отбой!» – и все. Консервация же сохраняет недострой в приемлемом для дальнейшего строительства состоянии. Проводятся мероприятия, благодаря которым конструкции здания во время простоя не разрушаются. Это процесс долгий, требующий значительных финансовых вложений. Понятно, что проще бросить все, как есть, – пускай разваливается! Очевидно, что абсолютное большинство строек в Москве «морозят», а не консервируют. При этом не существует закона, согласно которому инвестор обязан привести брошенную стройку в приемлемое для «хранения» состояние.

Официальная причина «заморозки» большинства социальных «недостроев» – кончились деньги у инвесторов. Антон Беляков, председатель Общероссийского общественного движения «Комитет пострадавших дольщиков: жилье, земля, люди», считает иначе. «На самом деле, причина целой серии банкротств в Москве – «подковерный» передел собственности в строительном секторе, – комментирует г-н Беляков. – На втором месте стоит мошенничество».

Государство ищет новых инвесторов и, как правило, ставит им условие: достроить брошенное здание. За это инвестор получает удачный кусок земли на выгодных условиях в другом месте. Хорошо, когда такое дело кончается своеобразным «симбиозом». Так было, например, в случае с компанией «Проминдустрия АГ» и Российской академией госслужбы. Компания обязалась достроить подведомственную академии гостиницу на юго-западе Москвы. Взамен получила право возвести рядом элитный жилой комплекс «Академия».

Иногда вопрос решается по-другому: в июле этого года на аукционе был продан недостроенный аквадром на Аминьевском шоссе. Строительство прекратилось в 2000 году. На владельцев проекта было заведено уголовное дело, которое потом закрыли. «ФинЛенд» купил недостроенное здание как «объект свободного назначения». Изначально предполагалось продавать объект с условием, что покупатель завершит строительство аквапарка. Но заявок от инвесторов не поступало, и власти «сдались». Теперь вместо аквапарка здесь будет построен торгово-развлекательный комплекс.

Печальна судьба недостроенной больницы в Ховрино. Ее бросили строить в далеком 1985 г. по невыясненным причинам. «Разворовали», – уверены местные старожилы. У огромного мрачного здания нехорошая репутация. В середине 90-х его облюбовали сатанисты. Там даже действовала секта «Черный Крест», практикующая ритуальные убийства. Жалуются на полчища диких собак, живущих на стройке бомжей, груды мусора. Более того, как признаются в префектуре Северного административного округа, «возможно использование постройки в террористических целях».

В настоящее время здание больницы – в аварийном состоянии. Казалось бы, ситуация очевидней некуда: срочно искать инвесторов. Но… здание никак не могут поделить! Недострой передан в хозяйственное ведение федеральному унитарному предприятию «ВПК-Технотэкс». Однако столичные власти также могут претендовать на него. «В настоящее время между Департаментом имущества Москвы и ФГУП «ВПК-Технотэкс» в судебном порядке решается имущественный спор по данному объекту», – комментируют в префектуре Северного округа. А здание по-прежнему вызывает нездоровый интерес у бомжей и подростков (недавно на территории больницы получили травмы девушка и юноша).

Кстати, север города страдает от дефицита больниц. В округе их всего 43, а в районе Ховрино вообще нет ни одной. Типичная для Москвы ситуация: жители вместо обещанных объектов социального значения получают лишь опасные котлованы...