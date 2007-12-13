Движущаяся рабсила

ТЕМ не менее есть регионы, где уровень безработицы значительно превышает среднероссийский. Особенно это касается республик Северного Кавказа. В Дагестане 4,4% экономически активного населения не имеют работы, в Северной Осетии – 6,2%, в Кабардино-Балкарии – 9,4%, в Ингушетии – 30,9%, в Чечне – 62,7%.

Большинство из этих людей получают пособия по безработице. Но на них очень трудно прожить. Даже несмотря на то, что с 1 декабря этого года размер пособия увеличился. Минимальный размер вырос с 720 до 770 руб. в месяц, а максимальный – с 2880 до 3080 рублей.

По словам руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Максима Топилина, Россия через несколько лет столкнется с дефицитом трудовых ресурсов. Например, в больших городах уже сейчас серьезно ощущается нехватка водителей и строителей. По­этому пора задуматься над повышением эффективности трудоустройства. Сегодня во многих сферах при низкой заработной плате наблюдается переизбыток кадров. Но в ряде регионов они, наоборот, в дефиците.

Чтобы сбалансировать ситуацию, Роструд намерен к 2010 г. более активно заняться программой внутренней трудовой миграции в России. Уже создан реестр граждан, желающих переехать на работу в другой регион страны. Сегодня готовы поменять местожительство 6 тыс. 153 человека. Однако это всего лишь 0,04% от числа зарегистрированных безработных. Между прочим, как показывает анализ, в основном это – молодежь.

Переехавших на начальном этапе предполагается обеспечивать подъемными средствами на аренду жилья. А в дальнейшем – стабильным высоким заработком с возможностью приобретения жилья по ипотеке.

Сначала эту программу обкатают в пилотных проектах. Если все получится, по итогам будет принято решение о федеральной поддержке таких программ во всероссийском масштабе.

Для молодых мам тоже готовится подарок. Ожидается, что в 2009 г. будет запущена программа по переобучению женщин, находящихся в декретном отпуске и желающих продолжить работать. Как известно, этот вопрос для мамочек упирается в наличие детсада или доступность услуг няни. Поэтому предполагается выделять им средства на детсад. Как рассказал Максим Топилин, несколько российских регионов уже отрабатывают пилотные проекты по переобучению и повышению квалификации молодых мам. Например, в Ярославской области разработана программа профессионального обучения женщин, воспитывающих детей до 3 лет. «Мы намерены работать совместно с регионами и рассматривать каждый конкретный случай по трудоустройству молодой матери», – отметил г-н Топилин.