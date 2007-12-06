Если получилось как всегда…

ТЕЛЕКАНАЛ РЕН ТВ исследовал проблему в рамках документального цикла «Чрезвычайные ситуации» (программа «Форс-мажор не оплачивается») и предупреждает: форс-мажор опасен для вашего здоровья и кошелька, и действительно очень часто поделать ничего невозможно.

Типичный пример безвыходной ситуации – история Юлии Корсаковой, которая приводится в программе. Она поехала отдыхать с мужем в Турцию на седьмом месяце беременности. Врачи не одобряли ее желания ехать в жаркую страну и отговаривали от путешествия. Но молодая пара из Твери решила по-своему. Как и следовало ожидать, у Юли начались схватки, и она родила недоношенного малыша в турецкой частной клинике «Анадулу». Один день в клинике обошелся Корсаковым в 1500 долларов. А за весь срок лечения они должны заплатить 30 тыс. долларов. Это очень большие деньги. Такой суммы у молодоженов просто нет.

Преждевременные роды – не страховой случай, и никакая страховая компания не покроет всех затрат. Что делать Корсаковым в такой ситуации и кто виноват? Уехать в Россию без ребенка они не могут. Но врачи клиники «Анадулу» не отдадут родителям мальчика до тех пор, пока они не выплатят весь долг. Маленький Сережа оказался заложником. Юлия Корсакова также чувствует себя заложницей ситуации…