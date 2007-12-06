Социализм в пакетиках

Обед в подарок



«СОСТАВ соцпакета не определен ни одним законом. О нем нет ни слова ни в ТК, ни в дополнениях к нему. Поэтому каждый работодатель вкладывает в это понятие свой смысл», – объясняет гендиректор кадрового агентства «Персональный помощник» Екатерина Вельяминова.

Что кладут в «пакетик»? Более половины компаний «дарят» работникам то, что им и так положено по закону. Это оформление по трудовой книжке, оплата отпусков и больничных.

Премия – 20 млн. долларов

КАКИМИ только «сказочными» благами не одаривают сотрудников некоторые наши компании. Например, в «Газпроме» каждый работник центрального офиса перед Новым годом получает премию в размере полугодового оклада. Не обижает персонал и Центробанк. Там даже водителям перепадают сотни тысяч рублей «новогодней прибавки».

Но всех затмила крупная российская инвестиционная компания. В 2004 г. ее глава публично пообещал: если капитализация фирмы превысит 1 млрд. долл., то 10 млн. долл. он выделит на премии сотрудникам. Планку превысили, но с премией не спешили.

Однако в середине 2007 г. владельцы добавили к бонусу 10 млн. долл. из собственного кармана. В итоге 20 млн. долл. разделили на 900 сотрудников, не забыли и уборщиц. В среднем каждый работник получил более 500 тыс. рублей.

Но такие истории для российского бизнеса – исключение. Недавно компания «Прайс Вотерхаус Куперс» (ПВК) провела исследование и пришла к выводу: крупные отечественные компании гораздо «прижимистее» работающих в России западных фирм.

Например, 75% «иностранцев» предоставляют работникам дотации на питание и бесплатно страхуют их жизнь. «Наши» раскошеливаются на еду только в 36% случаев, а на страховку – в 17%. Треть инофирм оплачивают сотрудникам спортзал, выдают ссуды, делают прибавку к пенсии. С этим у «наших» совсем плохо. Среди сотни холдингов нашелся только один, который раскошелился на дополнительное пенсионное страхование.

Предприятия часто лукавят: выдают за дополнительные блага «бонусы», прописанные в коллективном договоре. Обычно это бесплатные путевки в санаторий и дополнительное медобслуживание. Работникам важно знать: если «поощрения» прописаны в коллективном договоре, работодатель отказать в них не может.

Около 40% компаний все-таки раскошеливаются на реальные блага. Но делают это чаще всего по производственной необходимости. Среди «бонусов» с огромным отрывом лидируют бесплатные обеды и оплата мобильной связи. Однако «замотанному» работой и не отрывающемуся от телефона менеджеру такие прибавки вовсе не кажутся поблажкой.

Но есть и не такие очевидные минусы. Как их распознать?

Компания обещает бесплатные абонементы в спортзал, но не упоминает о дополнительном медицинском страховании. В чем хитрость?

«Расходы компании на «фитнес» в 30 раз ниже, чем на медстраховки. Страховками пользуются все, а в «спортзал» ходят единицы», – поясняет Екатерина Вельяминова.

Есть и другое объяснение. «Спортивные» соцпакеты популярны в компаниях, где большинство сотрудников не старше 30 лет. Здоровье их не беспокоит, а вот внешность – очень даже. Однако в таких компаниях обычно большая текучка.

Другой пример: фирма оплачивает обеды, но отказывается выдавать дотации на еду деньгами. Значит, она глуха к проблемам сотрудников. В любой компании найдется немало тех, кто страдает язвой или гаст­ритом, поэтому в «корпоративной столовке» не обедает.

Такие «соцпакеты» во многом – показуха. Людям предлагают то, что им не очень-то и нужно. Так что, просматривая объявления о вакансиях, учитесь читать «между строк».



Кому это выгодно?



ДЕЛО в том, что для многих компаний соцпакет – это прекрасный способ «оптимизировать» налоги. А вот одарить работников прибавкой к пенсии берутся немногие компании. Таких фирм не более 15%. Потому что оплачивают они это из собственного кармана. Так что наличие «пенсионной» составляющей соцпакета – верный признак солидного работодателя.

По мнению экспертов, две трети российских фирм практикуют «раздачу соцпакетов» только в двух случаях. Либо компания хочет сэкономить на налогах, либо у нее просто не хватает денег. Руководство не может позволить себе существенно повысить оклады, поэтому «амортизирует» естественное недовольство коллектива менее затратными методами.