//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Пенсионеры-миллионеры

Может ли накопительная часть пенсии обеспечить достойную старость?

№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

<nobr>Пенсионеры-миллионеры</nobr>
Копить придется самим, Фото С. ХАЛЬЗОВА

 Государственный Внешэкономбанк всех удивил. Оказалось, что в этом году он управлял накопительной частью пенсий россиян успешнее, чем большинство частных фондов.

 Значит, так называемые пенсионные молчуны, средства которых поступают именно в ВЭБ, должны быть довольны? Все не так просто. И нынешний лидер, и частные компании за 9 месяцев этого года заработали меньше, чем за то же время съела инфляция.

 Значит, накопительная часть наших пенсий пока работает «в минус». А можем ли мы, вообще хотя бы теоретически, обеспечить себе достойную старость за счет таких сбережений?

Грезы о богатстве

 С ЯНВАРЯ по сентябрь ВЭБ увеличил счета будущих пенсионеров на 5,6%. Инфляция за это же время составила 7,5%. Аналогичные результаты ВЭБ демонстрирует уже несколько лет. Ясно, что с такой доходностью на старость не накопишь.

 Какая есть альтернатива? Частные фонды теоретически могут заработать больше, чем ВЭБ. Дело в том, что государство ограничило набор финансовых инструментов, в которые может вкладывать наши пенсии Внешэкономбанк. А у его конкурентов набор значительно шире.

 Поэтому, скорее всего, в долгосрочной перспективе некоторые из них все-таки обгонят госструктуру. Но велика ли вероятность этого и стоит ли игра свеч?

 Возьмем «среднестатистического» россиянина. Ему 40 лет, и он зарабатывает 20 тыс. руб. в месяц. Через 20 лет – выход на пенсию. На какую прибавку можно рассчитывать? Рассмотрим два сценария.

 Первый вариант – «консервативный». Допустим, доходность фонда составляет 6% в год (сейчас это – типичный показатель). В таком случае через 20 лет на счету накопится 1,15 млн. руб., а ежемесячная надбавка к пенсии составит 5 тыс. рублей.

 Второй вариант – «оптимистичный». Предположим, фонд на протяжении 20 лет зарабатывает 15% годовых. Опрошенные нами главы инвестиционных компаний в один голос утверждают, что в долгосрочной перспективе это максимально возможный уровень доходности.

 При таком сценарии через 20 лет на счету накопится 2,37 млн. рублей. Ежемесячная надбавка к пенсии достигнет 10 тыс. рублей. Значит, клиент  нашего «идеального» фонда получит вдвое больше, чем тот, кто выбрал «стандартный» вариант.

 А если копить 40 лет? Сколько заработает сегодняшний 20-летний молодой человек с «белой» зарплатой в 20 тыс. рублей? При доходности фонда 6% он получит надбавку к пенсии в 14 тыс. рублей.

 Зато если он вложился в «идеальный» вариант с 15% годовых, прибавка будет фантастической. Ежемесячная доплата к пенсии составит… 138 тыс. рублей. Хотя, возможно, в 2047 г. эта сумма не будет казаться такой уж большой.

Реальный расчет

 ВЫХОДИТ, при известной доле везения, нынешние 20-летние россияне гипотетически могут к выходу на пенсию стать мультимиллионерами? Увы, это не так.

 В действительности доходность в 15% годовых на протяжении 40 лет не способен обеспечить ни один, даже самый успешный финансист.

 Кстати, фонды и не обещают клиентам «золотые горы». Зато они гарантируют минимальный уровень дохода. В договоре прописано, какой процент вкладчик получит, даже если рынок постигнет полная катастрофа и реальная доходность будет отрицательной. Различные фонды предлагают от 4% до 8% годовых.

 Много это или мало? По нашей прось­бе один из фондов рассчитал размер будущей прибавки к пенсии. Получилось, что по схеме с «гарантированным доходом» в 4% за 20 лет человек с зарплатой в 20 тыс. руб. накопит 692 тыс. рублей. В результате надбавка к его пенсии составит 3 тыс. руб. в месяц.

 В общем, негусто. С другой стороны, эту сумму будущий пенсионер получит наверняка. В любом случае расчеты доказывают, что вложения в ВЭБ – далеко не худший вариант применения накопительной части пенсии.

Как устроена пенсия?

 ПЕНСИЯ делится на три части – базовую, страховую и накопительную. Базовая часть гарантируется государством каждому, а страховая зависит от стажа и зарплаты.

 Кроме того, каждому из нас государство дало возможность самим заработать прибавку к пенсии. Каждый месяц работодатель отчисляет 4% от зарплаты работников на так называемую накопительную часть пенсии. С нового года она вырастет до 6%. «По умолчанию» эти деньги поступают во Внешэкономбанк. Однако будущие пенсионеры имеют право перевести свои отчисления в один из многочисленных негосударственных пенсионных фондов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Киевский политолог определил лучший исход выборов президента Украины для России

Киевский политолог определил лучший исход выборов президента Украины для России

Политолог Михаил Погребинский рассказал, какой исход выборов президента Украины будет наиболее выгоден России. Точка зрения аналитика приведена в материале, появившемся на страницах отечественных СМИ.

//Политика

Во Франции призвали ЕС ввести санкции против Украины

Во Франции призвали ЕС ввести санкции против Украины

Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани считает, что Европейский союз должен ввести ограничения в отношении Украины за несоблюдение страной минских договоренностей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Совбезе рассказали о формировании угроз США и НАТО для России

В Совбезе рассказали о формировании угроз США и НАТО для России

Замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов высказал мнение, что в результате антироссийской деятельности США и НАТО появилась тенденция трансформации "военных опасностей" в "военные угрозы".

//Экономика

Эксперты объяснили, почему продукты могут резко подорожать в конце марта

Эксперты объяснили, почему продукты могут резко подорожать в конце марта

Цены на продукты могут резко вырасти с конца марта до начала апреля. Подорожание продуктов эксперты ЦБ объясняют ростом годовой инфляции, пик которой придется на апрель, ослаблением рубля и повышением ставки НДС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Рогозин: астронавты будут летать на «Союзе»

Рогозин: астронавты будут летать на «Союзе»

Глава Роскосмоса уверен, что успехи Соединённых Штатов в области создания космических кораблей не отменяют традицию полётов американских астронавтов в космос на российских «Союзах».

//Наука

Изобретения, которые скоро ворвутся в нашу жизнь

Изобретения, которые скоро ворвутся в нашу жизнь

Технологическая революция продолжается. Она принесет в нашу жизнь новые беспрецедентные возможности. О некоторых изобретениях, которые совсем скоро «настигнут» нас – в подборке от «Аргументы недели».

//Шоу-бизнес

Константин Богомолов высказался о достоинствах Ксении Собчак

Константин Богомолов высказался о достоинствах Ксении Собчак

Режиссёр Константин Богомолов, роман с которым приписывают Ксении Собчак, впервые высказался о "звезде". Богомолов снял Ксению и свою бывшую жену актрису театра и кино Дарью Мороз в своем фильме "Содержанки".

//Политика

В США напомнили о превентивном ядерном ударе

В США напомнили о превентивном ядерном ударе

В правительстве рассказали о желании США сохранить за собой право на превентивный ядерный удар. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, России не нужно бояться подобной угрозы.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Криминал

Возбуждено уголовное дело после убийства мужчины в Мытищах

Возбуждено уголовное дело после убийства мужчины в Мытищах

В четверг, 14 марта, в городе Мытищи Московской области около многоквартирного жилого дома на улице Борисовка был найден труп мужчины. По данным Главного управления МВД в человека стреляли около подъезда.

//Новости СМИ2

//Авто

Плюсовая температура - не повод снимать зимнюю резину

Плюсовая температура - не повод снимать зимнюю резину

Синоптики и автоэксперты предупредили водителей, что несмотря на наконец пришедшую весну «переобувать» машину ещё рано. Дело в том, что плюсовая температура в это время года не всегда означает отсутствие наледи на дорогах.

//Происшествия

В Москве мужчина попытался оживить вождя народа при помощи масла и огня

В Москве мужчина попытался оживить вождя народа при помощи масла и огня

Мужчина собирался поджечь на Красной площади Мавзолей, где покоится тело Владимира Ильича Ленина. При этом 37-летний житель столицы призывал вождя пролетариата «встать».

//Шоу-бизнес

Пользователи сети осудили Яну Рудковскую за фотошоп и отдых на Мальдивах

Пользователи сети осудили Яну Рудковскую за фотошоп и отдых на Мальдивах

Продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко, как и другие российские знаменитости, любят отдыхать на Мальдивах. Рудковская традиционно выкладывает фото завтраков и в купальниках.

//Общество

Ведущий специалист "Газпрома" шагнул в окно

Ведущий специалист "Газпрома" шагнул в окно

Из окна 30 этажа здания «Газпрома» на улице Наметкина выпал мужчина. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти 31-летнего ведущего специалиста компании Владимира Остроухова.

//Политика

«Да здравствует российский Крым!»: французская делегация посетила полуостров

«Да здравствует российский Крым!»: французская делегация посетила полуостров

Французская делегация посетила Крымский полуостров в честь празднования пятилетия со дня его присоединения к России. На митинге в честь этой даты с речью на русском языке выступил глава делегации Тьерри Мариани.

//В мире

Зеленский продолжает борьбу за власть: "Хакерские атаки не страшны"

Зеленский продолжает борьбу за власть: "Хакерские атаки не страшны"

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление после того, как американская администрация сайта Youtube заблокировала аккаунт украинского актёра-политика.

//Новости партнеров

//Общество

Не поскандалить с «Победой» - уже победа

Не поскандалить с «Победой» - уже победа

«Победа» — самая неоднозначная, по отзывам российская авиакомпания. В сентябре 2014 «Победа» заявила о себе на рынке услуг как о классическом бюджетном авиаперевозчике. АН решили узнать о сложностях, которые могут возникнуть при пользовании услугами этого лоукостера

//Шоу-бизнес

Васильев признался, кто оплатил его юбилей

Васильев признался, кто оплатил его юбилей

Историк моды Александр Васильев рассказал, что его шикарный юбилей практически полностью оплатили состоятельные знакомые женщины. При этом искусствовед отметил, что альфонсом себя не считает.

//В мире

Зачем Америке новый тяжёлый ледокол?

Зачем Америке новый тяжёлый ледокол?

Американский лидер Дональд Трамп подписал проект госбюджета на этот год 15 февраля 2019 года. Стало известно, что среди интересных пунктов расходов американского бюджета появилась и статья, в ожидании которой 42 года находились многочисленные организации, компании и отдельные лица.

//Спорт

Бетина Попова и Сергей Мозгов: "На зарплату фигуриста выжить невозможно"

Бетина Попова и Сергей Мозгов: "На зарплату фигуриста выжить невозможно"

Бетина Попова и Сергей Мозгов рассказали, что "на зарплату фигуриста выжить невозможно". Попова и Мозгов стали победителями "Универсиады" в танцах на льду. Им приходится "подкатывать".

//Шоу-бизнес

В Louis Vuitton пожалели о своей последней коллекции

В Louis Vuitton пожалели о своей последней коллекции

В модном доме Louis Vuitton заявили, что жалеют о том, что посвятили коллекцию знаменитому певцу Майклу Джексону. Показ новой коллекции состоялся за две недели до выхода скандального фильма о музыканте.

//Политика

За кого будут голосовать на президентских выборах в разных частях Украины

За кого будут голосовать на президентских выборах в разных частях Украины

Редакция АН предостерегает, что любые соцопросы могут не соответствовать действительности. В сложившейся на Украине ситуации против кандидата, выступающего за нормализацию отношений с Россией будет работать вся пропагандистская машина государства и СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе
2

«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе
3

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
4

Предсказание о скором начале Третьей мировой войны огласили итальянские ученые
5

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры