Государство отдает дань защитникам Отечества

«Аргументы неделi» неоднократно рассказывали о том, что государство компенсирует затраты на захоронение и установление надгробных памятников умершим или погибшим защитникам Отечества. В редакцию приходит много откликов и вопросов по этому поводу.

НАПОМНИМ, что ранее таким правом могли воспользоваться родст­венники тех военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и военной службы, которые погибли или умерли после 1 января 1993 года.

Однако в марте 2007 г. Владимир Путин подписал Указ №270, который расширяет перечень умерших или погибших. А также «задним числом» разрешает увековечивать память защитников Отечества, ушедших из жизни на два года раньше. То есть начиная с 12 июня 1990 г. – дня провозглашения Декларации о государственном суверенитете.

«В российский Комитет ветеранов войны и военной службы постоянно обращались родные и близкие ветеранов из-за несправедливости в отношении защитников Отечества, ушедших из жизни до января 1993 г., – заявляет зампредседателя российского Комитета ветеранов войны и военной службы Виктор Кожбахтеев. – Поэтому мы не единожды выходили с предложением к Минобороны и правительст­ву распространить гарантии государст­ва на ранее погибших или умерших. Оно получило поддержку».

Виктор Кожбахтеев рассказал, что надо делать, чтобы изготовить и установить памятник.

Прежде всего родственник или близкий погибшего (умершего) должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в региональное подразделение Военно-мемориальной компании.

С собой нужно взять: свидетельство о смерти; справку о месте захоронения (удостоверение или паспорт на могилу); документ, подтверждающий право погибшего (умершего) на льготу (военный билет или удостоверение личности, удостоверение участника войны, свидетельст­во о праве на льготу, удостоверение военного пенсионера и т.п.); справку военного комиссариата о прохождении военной службы.

Также родственники могут обратиться в любую другую ритуальную компанию. Но в этом случае они за свой счет устанавливают и изготавливают памятник. А потом военный комиссариат возмещает им расходы в пределах 11 или 15 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Сумма компенсации зависит от категории льготника.

«У нас есть трудности, которые связаны с установлением родных и близких ушедших из жизни защитников Отечества с 12 июня 1990 года. Поэтому мы ведем архивную и поисковую работу. Во-первых, не все родст­венники слышали и знают об указе. Во-вторых, бывает, что документы, подтверждающие льготы, утеряны. В этом случае необходимо обращаться в военный комиссариат и Центральный архив Минобороны», – отмечает Кожбахтеев.

Кому положен памятник



1. ПОГИБШИМ при прохождении военной службы (военных сборов) или умершим при прохождении военной службы (военных сборов) в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 года.

2. Погибшим при прохождении службы в органах внутренних дел или умершим при прохождении службы в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания с 12 июня 1990 г. по 13 января 1993 года.

3. Умершим (погибшим) с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г. участникам Великой Отечест­венной войны или ветеранам боевых действий.

4. Погибшим (умершим) с 12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г. защитникам Отечества, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или РФ, либо награжденным ведомственными знаками отличия. При условии, что их общая продолжительность военной службы составляла 20 лет и более. А также тем, кто был инвалидами вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с исполнением обязанностей военной службы.

Указ распространяется и на тех, кто был уволен со службы не только в связи с достижением предельного возраста, по болезни и сокращению, но и по другим обстоятельствам. Например, невыполнение условий контракта, семейным обстоятельствам.