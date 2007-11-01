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Правительство решило сэкономить на бюджетниках?

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Правительство решило сэкономить на бюджетниках?
В ожидании повышения зарплат

 С 1 сентября зарплата всех бюджетников страны должна была увеличиться на 15%. Но это радостное для нескольких миллионов россиян событие, во-первых, омрачилось задержкой на целый месяц. А во-вторых, запланированное повышение зарплаты было предусмотрено правительст­вом только для части работников федеральных бюджетных учреждений.

 ТОЧНЕЕ, деньги из федерального бюджета будут направлены в федеральные учреждения, которые еще не перешли на новую систему оплаты труда. Таких абсолютное большинство. Но прибавку к зарплате предложено установить не всем, а лишь тем, кому руководитель посчитает нужным доплатить. Поскольку федеральные деньги предусмотрены на увеличение стимулирующих выплат. Это указано в пункте 3 постановления правительства от 22 сентября 2007 г. №605 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей…». Выплаты устанавливают руководители учреждений отдель­ным категориям работников за определенные достижения в труде или за результат работы.

 Профсоюзы сочли действия правительства неправомерными. Поскольку постановление принято без предварительного рассмотрения на Российской трехсторонней комиссии (РТК), как положено по Трудовому кодексу. В этом случае не будет выполнено полностью поручение президента В. Путина правительству. В апреле 2005 г. в послании Федеральному Собранию он поставил задачу: увеличить за три года (2005–2007) в реальном исчислении зар­плату бюджетников не менее чем в полтора раза.

 «Поскольку это послание было в апреле, профсоюзы рассчитывали, что увеличение зар­платы начнется с этого момента, – рассказывает зампредседателя профсоюзов работников народного образования и науки РФ Татьяна Куприянова. – Но правительство посчитало иначе. И стало вести отсчет с 1 января 2005 года. К тому времени уже было проведено повышение всех тарифных ставок и окладов бюджетников на 20%. И пра­ви­тельство учло это повышение. Чтобы полностью «закрыть» вопрос по поручению президента в 2007 г., достаточно было повысить зарплату на 15%. Однако мы очень долго боролись и настаивали, чтобы повышение было не менее чем на 20%».

 Но профсоюзам пришлось уступить. И в единых рекомендациях РТК по установлению систем оплаты труда работников учреждений, финансируемых из всех бюджетов, от 20 октября 2006 г. было зафиксировано: в бюджете на 2007 г. предусмотреть повышение зарплаты не менее чем на 15%.

 Профсоюзы надеялись, что им удастся убедить правительст­во, учитывая рост цен на товары и услуги, проиндексировать зар­плату в большем размере, минимум на 20%. Но правительст­во твердо стояло на своем, все время ссылаясь на то, что инфляция в России маленькая, поэтому достаточно и 15%. Однако конец августа и сентябрь показали – профсоюзы оказались правы – инфляция «раскручивается» все сильнее.

 «У правительства всегда было желание повышать преимущест­венно стимулирующую часть зарплаты, чтобы усилить дифференциацию в оплате труда бюджетной сферы. Профсоюзы не против этого. Но у бюджетных работников и так очень низкие зарплаты, чтобы дифференцировать их сейчас. Поэтому мы настаивали на том, чтобы до введения новых систем оплаты труда во всех бюджетных учреждениях повысить зарплату всем бюджетникам. Тем более правительство не отрицает – в федеральном бюджете есть сверхплановые доходы», – говорит Татьяна Куприянова.

 Все же в этом сложном вопросе власть учла позицию проф­союзов. Пока готовилась эта статья, вышел приказ Мин­здравсоцразвития от 19 октября 2007 г. №660, который утвердил разъяснения по порядку повышения зарплаты с 1 сентября 2007 года. Словом, стимулирующие надбавки к ставкам (окладам) будут установлены с 1 сентября и увеличатся на 15%. Перерасчет будет сделан «задним числом».

 Работа продолжается. Сейчас общероссийские профсоюзы образования, здравоохранения и культуры готовят обращение к президенту и председателю правительства с обоснованием предложений по повышению заработной платы всем работникам федеральных бюджетных учреждений. Точную цифру пока не называют – еще неизвест­но, чем закончится рост цен. Однако есть надежда, что зар­плата бюджетников в ближайшее время еще подрастет.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Аргументированное письмо

 НАКАНУНЕ разговора с Татьяной Куприяновой в редакцию пришло письмо из Ульяновска. Школьные вахтеры и уборщицы пишут: «Работаем в школе. Оклад уборщицы – 1462 рубля, а вахтера – 1405 рублей. С 1 сентября на всю страну прозвучали слова, что минимальная зарплата повышается до 2300 рублей. ГДЕ ЭТО? Опять нас обманули! Как жить на эти деньги? 56 рублей в день?»

 – Федеральным законом №54 установлен новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – 2300 рублей. Одновременно были внесены изменения в некоторые статьи Трудового кодекса, – говорит Татьяна Куприянова. – Было изъято определение и состав МРОТ. Теперь в понятие МРОТ включаются все выплаты по зарплате, в том числе различные компенсационные и стимулирующие выплаты, премии, районные коэффициенты. Поэтому, если с 1 сентября зарплата человека по основному месту работы со всеми надбавками составляет, например, 1500 руб., то ему обязаны повысить ее до 2300 рублей.

 Поэтому сначала обратитесь к своему руководителю. Если вам откажут, то смело отправляйтесь к государственному  инспектору по труду. Член профсоюза – в профсоюзный комитет, который может представлять ваши интересы в суде.

 Хочу отметить, что профсоюзы будут продолжать работать с правительством и Госдумой по уточнению состава МРОТ.

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