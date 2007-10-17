//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Пенсии размером 40% от заработка – не миф!

Но получать их можно будет не ранее 2036 года

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Пенсии размером 40% от заработка – не миф!
Услышат ли власти глас народа? Фото Б. КРЕМЕРА

 На прошлой неделе В. Путин дал поручение правительству повысить базовую часть пенсии с 1 декабря 2007 г. в среднем на 300 рублей. И это несмотря на то, что не далее как 2,5 недели назад пенсионеров уже «одарили» 150 рублями (базовая часть с проиндексированных 1112 руб. выросла до 1260). Ближайшее по времени ее увеличение до 1545 руб. ожидалось лишь 1 августа 2008 года. Так что посыл президента для стариков съедает быстрый рост цен на продукты.

 ВОЛЕВОЕ решение президента повысить пенсии заставило правительство быстро изыскать необходимые средства. Однако другое не менее важное «пенсионное» поручение Кабинету министров пока находится в подвешенном состоянии. Речь идет о софинансировании государством накопительной части пенсии.

Работающих пенсионеров простимулируют

 ОБРАЩАЯСЬ с посланием к Фе­дераль­ному Собранию, В. Пу­тин попросил правительство свое предложение по этому поводу подготовить к июню 2007 года. Чтобы в осеннюю сессию его приняли депутаты Госдумы и принцип софинансирования стал действовать с начала 2008 года. Но, по словам начальника отдела развития пенсионной системы Департамента стратегии социально-экономических реформ Мин­экономразвития Елены Артемовой, этот закон вступит в действие не раньше июля 2008 года.

 Как оказалось, разработчики программы не могут определиться с размером минимального взноса, который должен будет ежемесячно перечислять на свой индивидуальный счет человек. А также с максимальным размером софинансирования государством. Напомним, что первоначальный вариант был таким – на каждую тысячу перечисленных работником рублей государство добавляет еще тысячу. Но резервы Фонда национального благосостояния, откуда будут поступать эти деньги, не безграничны. Поэтому говорилось, что в год на индивидуальный счет будет поступать не более 18 тыс. рублей (1500 рубл. в месяц). Однако недавно всплыла цифра – не более 10 тыс. руб. в год. На каком варианте остановится правительство, пока неизвестно.

 Правда, кое-что из этого засекреченного законопроекта Елена Артемова все же открыла. Его реализация будет проходить через Пенсионный фонд. Такой вариант менее затратен для государства. Чтобы стать участником этой системы, надо написать заявление и указать сумму, которую человек готов дополнительно ежемесячно перечислять на свой индивидуальный счет. После чего отдать заявление в бухгалтерию своего предприятия. К тому же по итогам года на счет поступят деньги от государства из Фонда национального благосостояния.
Вос­поль­зова­ть­ся правом софинансирования смогут также незастрахованные граждане, то есть те, кто не работает или трудится за границей. Но для этого им надо будет открыть в Пенсионном фонде индивидуальный счет и самостоятельно перечислять на него средства.
В законопроекте есть статья, которая будет стимулировать людей для более позд­него выхода на пенсию. Чтобы женщины работали после 55 лет, а мужчины после 60. Вроде государство не увеличивает пенсионный возраст, но мягко подводит к этому. Так, на счета тех, кто будет работать и на пенсии, государство обязуется перечислять сумму софинансирования, увеличенную в 2–3 раза. Окончательно она тоже еще не утверждена.

 Г-жа Артемова считает, что за эти 10 лет – срок, на который рассчитан законопроект, – он должен повысить доходы будущих пенсионеров и увеличить размер пенсии по соотношению к заработной плате. Сейчас это соотношение составляет 24%, но оно постоянно снижается. Хотя по рекомендации Международной организации труда должно быть не менее 40%.

Надежда на госактивы?

 ЦЕНТР стратегических разработок (ЦСР) нашел «золотую жилу» увеличения размера пенсии до 40%. По мнению руководителя Центра Михаила Дми­три­ева, пенсия может достигнуть и 50% от зар­платы. Для этого достаточно и тех мер, которые сегодня пытается принять государ­ство. Среди них – формирование добровольных накопительных взносов, софинансированных государством и работодателем. А также стимулирование добровольного, более позднего выхода на пенсию. Но проблема в том, что их эффект будет достигнут не ранее 2040 года. А если учесть остаточный дефицит Пенсионного фонда – 13 млрд. руб., то такими источниками профинансировать его не удастся. Чтобы коэффициент замещения стал 40%-ным хотя бы до 2020 г., нужны другие источники. Вся надежда на использование федерального имущества. Сумма его активов по рыночным оценкам, куда входят госпакеты акций крупных госкорпораций, земля и недвижимость, находящаяся в федеральной собст­венности, составляет порядка 15 ­трлн. рублей.

 В ЦСР составили график, по которому можно проследить, как будет использоваться госсобственность на финансирование пенсии. Например, до 2012 г. вполне реально использовать акции предприятий из списка №1, не обращающихся на открытых рынках. До 2017-го – средст­ва от приватизации федеральной земли и недвижимости. До 2023-го – от продажи части госпакетов крупнейших предприятий, в том числе углеводородной энергетики. До 2028-го – от продажи госпакетов из списка предприятий №2. И до 2033-го – от продажи оставшейся земли и недвижимости.

 «Государство не расстанется со своим имуществом, – считает Михаил Дмитриев. – Оно лишь частично его сократит. Но дополнительно необходима корректировка механизмов финансирования накопительной пенсионной системы. Поскольку федеральные активы на нужды пенсионной системы придется передавать в специально созданный для этого фонд. Там их будут распределять по счетам будущих и нынешних пенсионеров».

 Однако, по мнению начальника Управления актуарных расчетов Пенсионного фонда России Аркадия Соловьева, идея эта утопична. «Учитывая, как Минфин сложно расстается с федеральными деньгами, рассчитывать на прямые трансферты из госбюджета мы вряд ли сможем. Требуется реформа самой пенсионной модели», – заметил г-н Соловьев. Но добавил, что Пенсионный фонд работает над этим. И скоро представит свой вариант эффективного повышения коэффициента замещения.

Аргумент законопроекта

 ДЕПУТАТЫ Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит увеличить базовую часть пенсии людям, выезжающим из районов Крайнего Севера. Так, тем, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеет трудовой стаж не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, базовая часть трудовой пенсии будет установлена в размере 1890 рублей. У лиц, достигших 80 лет, и инвалидов III степени ограничения трудоспособности – 3780 руб., при II степени – 1890 руб. и I степени – 945 рублей.

 Пенсионеры, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, чей рабочий стаж составляет у мужчин 25 лет и у женщин 20 лет, базовая часть трудовой пенсии будет равняться 1638 рублям. А по достижении 80 лет или при III степени ограничения трудоспособности – 3276 руб., при II степени – 1638 руб. и при I степени – 819.

 Проект предусматривает, что повышенные размеры базовой части пенсии будут устанавливать независимо от места жительства пенсионеров.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//Экономика

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах россиян за ЖКХ. По словам Пушкова, он "не удивлен".

//Политика

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие самым современным экологическим стандартам проект строительства завода на озере Байкал.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте прошло голосование за резолюцию, регламентирующую отношение между европейскими странами и Россией. Согласно документу, ЕС отказывается от многих аспектов сотрудничества с Российской Федерацией.

//Политика

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Киеву ноту, в которой перечислены допущенные украинской стороной нарушения Договора от 31 мая 1997 года о дружбе с Россией.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Второе чтение назначено на 19 марта, третье - на 21-е число текущего месяца.

//Общество

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва первой в России переходит на новые стандарты онкопомощи

Москва станет первым российским регионом, который перейдет на новые федеральные клинические рекомендации по профилю «онкология». Это произойдет на три года раньше срока, закрепленного в законодательстве РФ.

//Происшествия

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Главврач Детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки-маугли, спасенной из захламленной московской квартиры.

//В мире

В США власти заплатили хакерам выкуп в 400 тысяч долларов

В США власти заплатили хакерам выкуп в 400 тысяч долларов

Результатом хакерской атаки на округ Джексон штата Джорджия стало согласие местных властей заплатить выкуп преступникам. Иначе была бы парализована вся работа.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Общество

В Совфеде обсудили раннюю половую жизнь россиян

В Совфеде обсудили раннюю половую жизнь россиян

В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения", проходившего на заседании Совета Федерации, представитель Минздрава РФ выразил опасения за демографию.

//Новости СМИ2

//Авто

Глава ГИБДД поддерживает введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Глава ГИБДД поддерживает введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

ГИБДД поддерживает снижение порога превышения максимально разрешенной скорости, за превышение которого водители наказываются штрафом. Об этом заявил журналистам глава ГИБДД Михаил Черников.

//Армия

США намерены выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь

США намерены выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь

США планируют выделить $250 млн на поддержку военных и сил безопасности Украины, включая замену ранее переданного американского вооружения, гласит проект бюджета Пентагона на 2020 год.

//Происшествия

Мать девочки-маугли арестована судом

Мать девочки-маугли арестована судом

Савеловский суд Москвы во вторник арестовал женщину, запершую в квартире с антисанитарными условиями свою пятилетнюю дочь. Женщина свою вину не признала, а сам арест назвала провокацией.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович "отбрила" хейтеров: "Засуньте свое мнение..."

Анна Семенович "отбрила" хейтеров: "Засуньте свое мнение..."

Спортсменка и певица Анна Семенович показала хейтерам, что является не только милой и нежной женщиной, но и человеком с характером. Артистка рассказала, что недругам следует сделать со своим мнением.

//Общество

Аксенов в разговоре с мэром Керчи пошутил насчет количества заключенных в тюрьме

Аксенов в разговоре с мэром Керчи пошутил насчет количества заключенных в тюрьме

В городе проходит выездное заседание совета министров Крыма под руководством председателя правительства. Мэр Керчи доложил главе правительства об уборке города дворниками.

//Хайтек

Интернету исполнилось 30 лет

Интернету исполнилось 30 лет

Интернет отмечает день рождения. Презентация единой системы организации, хранения и общего доступа к информации, более известной сейчас как Всемирная паутина, состоялась ровно 30 лет назад.

//Новости партнеров

//В мире

Автор фото с "убегающим" Порошенко объяснил суть снимков

Автор фото с "убегающим" Порошенко объяснил суть снимков

Украинский фотограф Леонид Шевчук, которому принадлежит авторство снимков президента Украины Петра Порошенко в ходе митинга в Житомире, рассказал, что именно изображено на данных фотографиях.

//Политика

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на ноту российского внешнеполитического ведомства с перечнем допущенных Киевом нарушений в рамках этого документа он заявил, что все было "сделано правильно".

//Общество

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Недавно в Риге прошёл очередной забег людей в шортах по центру города. Такое мероприятие окрестили как "голый забег". Организаторы забега – "биохакинги". Это люди, которые укрепляют здоровье, "делают" тело красивым и гибким, чтобы достичь долголетия.

//Общество

В Чечне оправдались за спикера парламента

В Чечне оправдались за спикера парламента

После комментария пресс-секретаря Президента РФ о недопустимости «кровной мести», в Чечне вступились за Магомеда Даудова. Именно его слова и стали поводом для напоминания Дмитрия Пескова о правовом поле РФ.

//Здоровье

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Врачи-кардиологи перечислили пять советов для снижения артериального давления без таблеток. Данные рекомендации содержатся в публикации, которую некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//Общество

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Минздрав представил правительство концепцию по противодействию курению. Документ вынесен на рассмотрение правительства РФ. Уровень потребления табака планируется снизить до 5%. Это планы Минздрава на ближайшие 30 лет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
3

Выложено предсказание афонского старца о Третьей мировой войне с участием России
4

Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США
5

СМИ: актер Валентин Гафт попал в больницу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры