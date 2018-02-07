Ежемесячная денежная вылата. Чего ожидать в этом году?

Для начала - что такое ЕДВ или Единая денежная выплата. Её получает не все пенсионеры,а отдельные категории граждан, например, инвалиды войны, участники ВОВ, инвалиды 1,2 и 3 групп, чернобыльцы и т.д.



Итак, 5 декабря прошлого года Президент подписал федеральный закон, в соответствии с которым в этом году денежную выплату должны были проиндексировать на 3,2%. Однако, ПФР заявил о совершенно другой цифре - 2,5%. Как такое могло произойти, пытался разобраться портал "Мои года".