Ежемесячная денежная вылата. Чего ожидать в этом году?
7 февраля 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Для начала - что такое ЕДВ или Единая денежная выплата. Её получает не все пенсионеры,а отдельные категории граждан, например, инвалиды войны, участники ВОВ, инвалиды 1,2 и 3 групп, чернобыльцы и т.д.
Итак, 5 декабря прошлого года Президент подписал федеральный закон, в соответствии с которым в этом году денежную выплату должны были проиндексировать на 3,2%. Однако, ПФР заявил о совершенно другой цифре - 2,5%. Как такое могло произойти, пытался разобраться портал "Мои года".