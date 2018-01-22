Не хвтатит баллов - не будет пенсии

Руководство ПФР пытается уменьшить проблему, однако количество отказов в назначении страховой пенсии продолжает увеличиваться.



Причина такого казуса проста: гражданам не хватает пенсионных баллов или трудового стажа. Однако, государство обещает не бросать пожилых людей без средств существования и рекомендует им дождаться наступления пенсионного возраста, когда они смогут получать не страховую,а социальную пенсию. Но всё ли так просто? - в материале А.Кирпикова на портале "Новый вариант"