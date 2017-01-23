Сократить прожиточный минимум предлагают власти Новосибирской области
23 января 2017, 12:39 [ «АН-онлайн» ]
Понижение величины прожиточного минимума для большинства групп населения запланировано в Новосибирской области. Проект постановления о новом прожиточном минимуме в регионе опубликован на сайте минтруда.
Проект постановления предлагает установить среднюю величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 г. в расчете на душу населения в размере 10225 рублей. Средняя величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале 2016 года составляет 10295 рублей.
Снижение этого показатели предполагается по большинству групп населения. Так для трудоспособного населения предлагается установить минимум в 10869 рублей (снижение на 94 рубля), для пенсионеров — 8246 рублей (снижение на 54 рубля). Прожиточный минимум детей региона вырастет на два рубля, достигнув суммы в 10481 рубль.
Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. На основании этой суммы рассчитываются выплаты пособий, минимальных пенсий, стипендий, а также производится оценка уровня жизни при разработке социальных программ.
по сообщению портала "НДН.ИНФО" 19.01.17