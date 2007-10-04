Изгнание Билана – блеф?

НА ПРОШЛОЙ неделе Дима Билан вновь оказался в эпицентре событий. Супруг его продюсера Яны Рудковской Виктор Батурин признался прессе, что крайне недоволен поведением певца, которому в большей степени именно он помогал своими «кровными».

Вскоре в Интернет «просочились» новые подробности конфликта. Якобы г-н Батурин лично договаривался с руководством канала MTV о невозможности участия Билана в одной из важных музыкальных церемоний MTV Russia Music Awards (RMA) 2007, на которой Дима представлен аж в четырех номинациях: «Лучший исполнитель», «Лучший поп-проект», «Лучшая композиция» («Невозможное возможно»), «Артист года».

Интересная деталь – пока народ вновь жалеет несчастного Билана, а пресса гадает, приведет ли такой «рабочий момент» к разводу Рудковской и Батурина или к «творческой смерти» артиста, готовящие церемонию организаторы сплетничают, что все эти заявления – обычный пиар артиста перед мероприятием. Можно, конечно, не воспринимать всерьез подобные разговоры, но как объяснить тот факт, что Дима Билан и по сей день находится в списках приглашенных и для того, чтобы после мероприятия он смог присутствовать на закрытой вечеринке, заказан специальный браслет? Кроме этого, на следующий день после RMA Диму пригласили на канал для записи в концертной программе «Полный контакт».

Что же касается Яны Рудковской, то у нее все тоже в полном ажуре – на днях появится в Москве салон красоты. К тому же, как удалось выяснить нашему корреспонденту, недавно Рудковская пополнила свой «продюсерский багаж» еще одним исполнителем – «экс-фабриканткой» любимицей Игоря Крутого певицей Алексой. Для нее уже записаны весьма качественные по западным меркам песни.



