Мадонна едет в табор

«Аргументы неделi» уже рассказывали о том, что Мадонна увлеклась цыганской музыкой. Причем настолько, что пригласила на свой день рождения в качестве гостей российский ансамбль цыганских песен Александра Колпакова. Но на этом история не закончилась. Теперь певицу ждут в Москве с ответным визитом. Несмотря на то что подготовку к ее частному приезду держат в строжайшей тайне, нам удалось выяснить подробности.

Крепкое словцо и русская водка



О ПРОСЛАВЛЕННОМ «Кол­па­ков-трио» знают по обе стороны Атлантики. А голливудские звезды, среди которых и Мадонна, являются поклонниками их творчества. Недавно Мадонна пригласила этот коллектив в качестве почетных гостей выступить на праздновании своего дня рождения в британском поместье Эшкомб-хаус. «В присутствии такой мегазвезды мы поначалу чувствовали себя несколько скованно, – откровенничают участники шоу. – Но она была такой гостеприимной и простой в общении, что мы очень быстро подружились». Звезда продемонстрировала гостям и знание цыганского языка. Как выяснилось, во время ее пребывания в рамках мирового турне в Москве певицу научили нескольким нецензурным выражениям, которыми она пару раз «блеснула» на празднике. Кроме этого поп-дива лихо отплясывала «Цыганочку», подпевала «Калинку-малинку» и вместе с давним другом «Колпаков-трио», прославленным вокалистом-гитаристом Юджином Хутцом, пела старинную песню лаварьских цыган «Лела-Лела» – свою любимую. После чего дегустировала коллекционную «Русскую водку», провезенную гостями. А напоследок цыганский коллектив «Раданик», который выступал вместе с «Колпаков-трио», подарил Мадонне диск со своими лучшими песнями.

Чтобы подарок случайно никто «не затерял», Мадонна тут же пометила его своим автографом.



Секретное внедрение



НА ДНЯХ эта летняя история получила свое продолжение. Идея записать совместную с «Колпаков-трио» песню в цыганском стиле и снять видеоклип вдохновила Мадонну на изучение цыганской культуры, которую она якобы решила познать в настоящем таборе. Причем не где-нибудь, а в России. Представитель певицы эту информацию комментировать не стал. Но нам удалось выяснить, что помощники Мадонны уже обратились к своему приятелю, знаменитому гитаристу, рожденному в семье цыган-сэрвов, Александру Колпакову с просьбой стать гидом по цыганскому табору.

Приготовления к визиту певицы сегодня идут полным ходом. В цыганском таборе в подарок Мадонне шьется роскошное традиционное цыганское платье: с блестками, кружевными оборками, цветами. Весит оно больше четырех килограммов! Подарят Мадонне и два цыганских символа – флаг с горизонтальными голубыми и зелеными полосами, символизирующими небо и зеленые луга, и восьмиспицевое колесо. Оно олицетворяет кочевую жизнь цыган, напоминая индийский знак «чакра», что подчеркивает связь цыган с древними индоариями.



Олигархам в табор не прорваться



В ЧЕСТЬ приезда поп-дивы готовят грандиозную пирушку с традиционными цыган­скими блюдами: фаршированной рыбой и дичью, мясом, обжаренным на раскаленной сковороде, а затем тушенном с зеленью, быстро обжаренным на вертеле шашлыком, лепешками с мясным фаршем и болгарским перцем, цыганским мясным супом «хабе рома», заправленным зеленью, кашей «хывиций» из кукурузной муки и пресными лепешками, приготовленными на костре. А для дочери Мадонны Лурдес, которая очень похожа на дочь Людмилы Колпаковой Марию, испекут огромный сладкий пирог «сывь­яко» с начинкой из творога, мака, изюма. За столом, разумеется, будет соблюдаться давняя традиция, требующая, чтобы мужчины садились отдельно от женщин.

Цыгане ответственно подошли и к охране звезды. «Если придется, будем отгонять от певицы и навязчивых олигархов, – утверждают они. – Так что без ее персонального приглашения никому в табор не прорваться».Мадонна с Александром и Людмилой

Колпаковыми