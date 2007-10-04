Телеведущая после работы

- ЗАСЛУЖЕННУЮ артистку вы получили не за телевизионные успехи?

- В 2003 г. меня этим званием наградил наш президент как артистку эстрады. И, честно говоря, я до сих пор считаю, что это был большой аванс в будущее. Оправдываю его, в том числе и на телевидении… Нашу аудиторию обмануть нельзя. Многие считают, что можно навешать на уши лапшу нашим слушателям и зрителям. А я в этом не уверена, понимаете?!

- Ваш новый телепроект случайно не имеет отношения к Востоку?

- С одной стороны, я взрощена на наших российских хлебах, и менталитет у меня российский. Однозначно я такая женщина, которая в горящую избу войдет, коня на скаку остановит. А с другой стороны, чем старше я становлюсь, тем больше во мне просыпается чего-то своего, традиционного, национального. Я не могу сказать, что Анита Цой кореянка на 100%, однако приезжаю на гастроли в Японию - меня принимают за японку. Приезжаю в Китай, Малайзию - тоже за свою принимают. Но новое шоу будет о талантах, а не обо мне.

- В жизни должно быть место сказке?

- В последнее время ведь как все складывается - у всех депрессия, все переживают, чего-то там поделить не могут между собой… И при этом все мечтают о чуде и вспоминают, как им хорошо было в дет­стве. Я подумала - а почему нам, взрослым людям, не поиграть в настоящую сказку? Поэтому, создавая новый проект, предлагаю всем расслабиться, помечтать, забыть, хотя бы на час, обо всех заботах, неурядицах и проявить свои дарования.

- Кем быть интереснее - певицей или телеведущей?

- Кипеть и бурлить каждый день, каждый год практически невозможно. Иногда необходимо остановиться, поразмышлять, о чем будет твой следующий диск. В одну из таких пауз, после бурной работы на эстраде, я и пошла на телевидение - там все более размеренно. Два года отдыхала от сцены - ни новых дисков, ни концертов. За это время, конечно, повзрослела. Я была такая пацанка-хулиганка, а теперь как-то по-другому себя стала ощущать.

- Говорят, упорство в достижении поставленной цели у вас от героического деда?

- Мой дедушка пережил все - в том числе и депортацию, сталинские времена. Он мечтал попасть в Советский Союз, бежал из Южной Кореи, чтобы построить социализм и освободить свою страну от япон­ского гнета. В 16 лет приплыл на корабле и был счастлив, что учит русский язык, вступил в партию.

- Вы собираетесь помогать российским талантам. А вам кто-нибудь помогал открывать в себе способности?

- Я просто училась в музыкальных школах, потом в педучилище, пединституте, на юридическом факультете МГУ. И только потом была РАТИ - Академия театрального искусства, где уже по призванию закончила эстрадный факультет.

- Телеведущая, певица - нет еще головокружения от успехов?

- А я не играю в звезду. Алла Борисовна мне однажды говорит: «Анит, ты знаешь, у тебя есть один недостаток - ты слишком простая. Тебе надо научиться звездить и носить понты». Я говорю: «Хорошо, Алла Борисовна, я попробую». Попробовала - все наоборот получилось - люди от меня стали шарахаться… Получается, что мне это не идет. Даже написала песню «Я не звезда» и решила, что раз мне понты не идут, остаюсь такой, какая я есть. Быть звездой - очень ответственная работа. Здесь я беру пример с Кобзона. Звезда должна светить людям. А не самой себе.