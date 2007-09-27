//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?

Чтобы не повторить их судьбу, коллеги участвуют в заговорах и нанимают себе рабов

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Шифрина и Арлазорова выживают из юмора?
 Юморина  - неотъемлемый и «лакомый» кусок шоу-бизнеса. Завоевывая зрителя, «большие мэны» с телеканалов разбивают сатириков на кланы и враждующие лагеря. Чтобы быть в звездной обойме, юмористы вынуждены не только смешить публику, но и записывать музыкальные альбомы, сниматься в рекламе и видеоклипах, а также грамотно играть против своих конкурентов. И запрещенных приемов здесь не существует…

Отступники «семьи»

 В ШОУ-бизнесе территория юмора четко поделена и разбита на кланы. Самый древний  - клан Александра Маслякова под названием КВН. Позднее появились более влиятельные и коммерчески успешные группировки Регины Дубовицкой («Аншлаг») и Евгения Петросяна («Кривое зеркало»). Сегодня в эти ряды уверенно втиснулась и «Камеди клаб».

 Несмотря на то, что кланы отличаются друг от друга формой выступлений, они все смоделированы по единому шаблону. Главный принцип  - строгое подчинение лидеру, который самостоятельно вырабатывает взаимоотношение с «телеканалом-покровителем» и устанавливает правила существования внутри «семьи».

 Отступники безжалостно изгоняются. Поскольку в свободном плавании нередки крушения, изгои стремятся примкнуть к конкурирующему клану. Например, в свое время таким образом поступил сегодняшний резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов, которого Масляков выгнал из КВН за своенравное поведение. Упорхнувшими из «Аншлага», но не испортившими отношения с каналами Максиму Галкину, Юрию Гальцеву, Геннадию Ветрову и Елене Воробей на вольных хлебах тоже удалось добиться успеха. Более того, артисты смогли договориться с конкурирующими между собой кланами и каналами о сотрудничестве. По­этому они плавно «перетекают» из одного юмористического эфира в другой. Говорят, за подобную «свободу» юмористы поначалу отстегивали каналам серь­езный процент от прибыли.  

 Но не все юмористы так щедры на «отступные». Подобная жадность сыграла злую шутку с выходцем из «Аншлага» Ефимом Шифриным. Юморист не пожелал терять денежную выгоду от своих телевизионных версий концерта и подал в суд на свою «семью». В итоге, выиграл судебный процесс и получил в качестве компенсации около 200 тыс. руб., но потерял часть гастролей, эфиров и стал «чужим» в юмористической тусовке. Позднее ненавидящий экстрим Шифрин согласился поддерживать свой рейтинг на травмоопасном проекте Первого канала «Цирк со звездами». Однако надолго задержаться на канале со своими принципами ему так и не удалось.

 У еще одного экс-аншлаговца Яна Арлазорова вопрос с «покровителями» тоже не решен. Прин­ципиальный характер артиста не только оттолкнул, но и негативно настроил против него бывших партнеров. Как «АН» признались его коллеги, Арлазорова сегодня активно выживают из бизнеса.

 - Чтобы не попасть в немилость руководства, многие юмористы избегали общения с Яном и Ефимом,  - секретничает один из «аншлаговских» администраторов.  - Есть трусы, которые их «бойкотируют» до сих пор. Зато в отличие от остальных пародистов Шифрин и Арлазоров гастролируют сегодня не за эфиры, а только за деньги. Правда, как рассказали в концертных агентствах, они в этом деле далеко не рекордсмены.

Вместо музы  - шпионаж

 ЕВГЕНИЙ Петросян о заговорах между юмористами тоже знает не понаслышке. Поэтому статусу рядового артиста он предпочел лавры «вдохновителя» собственных проектов типа «Новые русские бабки» и «Кривое зеркало». Сегодня этот бизнес приносит ему солидные дивиденды. Однако и в его отлаженном производстве бывают сбои. От творческого кризиса и простоев, знаете ли, сложно застраховаться. Но Евгений Ваганович и здесь вывел ряд действенных формул успеха.

 Новые и неотработанные номера «Кривого зеркала» ради экономии времени уже неоднократно сразу «обкатывали» на зрителях из глубинки. Честно говоря, попавшим на такое представление можно посочувствовать. Ведь многочасовое нудение по бумажкам  - это все равно что слушать Жанну Фриске без фанеры. Говорят, что недавно во время одного из таких концертов произошел смешной конфуз  - Петросян, задремав во время номера одного из своих подопечных, захрапел на сцене.

 Кроме этого, как судачат юмористы, Петросян и его команда стали первопроходцами в промышленном шпионаже. Молодые кавээнщики не раз признавались (и даже делали на эту тему сценки) в том, что выявили в своем логове его «засланных казачков», а позднее слышали свои идеи в номерах «маэстро». Но в «шпионских страстях» Евгений Ваганович не одинок. Шутки Михаила Задорнова, которые он еще не успел засветить на телеэкране, иногда тоже можно встретить в Интернете. Возникает вопрос  - это неприкрытое воровство идей или результат шпионажа за артистом?

«Камеди клаб» завели рабов?

 В ОТЛИЧИЕ от «Аншлага» и «Кривого зеркала», взращенных на советском юморе, шутники «Камеди клаб»  - дети нашего времени. Поэтому у них «свежие» не только шутки, но и менеджмент. Несмотря на то, что участники «Камеди» и сами придумывают немало номеров, ими была создана настоящая «фабрика юмора». Чтобы она периодически не простаивала в творческом кризисе и различного рода паузах, связанных с тем, что его резиденты «окучивают» музыкальный рынок, кино и имиджевую рекламу, в регионах запустили конвейер по производству шуток. Как сообщают наши информационные источники, сегодня на «Камеди» работает целый штат так называемых литературных рабов. Основной костяк  - это кавээнщики с периферии. Обычно одна шутка оценивается в 30-50 долларов. За хороший монолог можно получить от 1000 до 5000 долларов. Но здесь есть риск. Говорят, нередки случаи, когда из предложенных заказчику десяти шуток, он расплачивался за пять, забраковав остальные, а потом использовал их в своих номерах. В общем, в юморе, как и в бизнесе, все жестко  - кто успел, тот и съел!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Нам не нужен новый ГУЛАГ, но ключевым является вопрос о преемнике!

Как известно, Володин на заседании Госдумы «отчитал» Орешкина. Некоторые наблюдатели полагают, что это было чуть ли не начало операции «Преемник». О вопросе наследования власти размышляет военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО...

//В мире

Депутат Рады назвал страны, в которые может сбежать Порошенко

Депутат Рады назвал страны, в которые может сбежать Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко предположил, что Петр Порошенко, если проиграет в выборах президента, может бежать из страны и скрыться в Испании или в Молдавии. О том, что Порошенко может покинуть Украины, первым сообщил экс-министр экономики Владимир Лановой.

//В мире

РФ вошла в число ключевых экспортеров вооружения в мире

РФ вошла в число ключевых экспортеров вооружения в мире

Стало известно, что Россия вошла в число основных экспортеров вооружения в мире. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира. Основными экспортерами в сфере мировой торговли вооружениями с 2014 по 2018 год стали США и Россия

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Коррупционный скандал вокруг мэра Риги «набирает обороты»

Коррупционный скандал вокруг мэра Риги «набирает обороты»

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что в их распоряжении находятся результаты аудита, которые были проведены в муниципальной компании «Ригас Сатиксме». БПБК пока не раскрывает подробности аудита, чтобы не помешать изучению информации

//В мире

Украинский доцент нашел «инструмент победы» над отделившимися от Киева ДНР и ЛНР

Украинский доцент нашел «инструмент победы» над отделившимися от Киева ДНР и ЛНР

В эвакуированном из Донецка в Мариуполь ДонГУУ рассказали, как Киев может взять верх в противостоянии с ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался Николай Чаплик, доцент одной из кафедр учебного заведения.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Синекура для Шаталова

Синекура для Шаталова

7 марта нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала официальное сообщение о том, что совет директоров компании, который не менялся с 2017 года, пополнят сразу несколько новых человек. Одним из кандидатов выдвинут Сергей ШАТАЛОВ, много лет курировавший налоговую политику в Минфине

//Общество

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети

Среди пророчеств, оставшихся после православных старцев, есть такие, в которых говорится о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Данные прогнозы приведены в публикации, появившейся в блогосфере.

//Общество

Деньги есть, а стыда и совести совсем нет. Как гуляют наши богачи

Деньги есть, а стыда и совести совсем нет. Как гуляют наши богачи

Красиво жить не запретишь, «но помешать можно» — так продолжил известную фразу Михаил Жванецкий. «Аргументы недели» приводят примеры масштабных гуляний российских богачей, которые считают себя настоящими хозяевами жизни. Нам остается смотреть, смеяться, негодовать.

//Общество

В ФАС рассказали, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза

В ФАС рассказали, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, как многие россияне переплачивают за услуги ЖКХ. Артемьев подчеркнул, что наши соотечественники давно переплачивают из-за гигантских проблем с законодательством.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//В мире

Найден черный ящик разбившегося в Африке самолета

Найден черный ящик разбившегося в Африке самолета

В понедельник, 11 марта, специалисты обнаружили черный ящик самолета, который накануне разбился в Эфиопии. На борту упавшего воздушного судна авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек.

//Новости СМИ2

//Общество

5 причин, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли в области сердца

5 причин, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли в области сердца

Не всегда сердечные боли являются причиной проблем с сердцем. Врачи объяснили, на какие органы стоит обратить внимание, когда чувствуется дискомфорт в области миокарда. Грудной радикулит, невроз...

//В мире

СМИ: врачи могли спасти принцессу Диану

СМИ: врачи могли спасти принцессу Диану

В СМИ появилась информация о гибели принцессы Дианы. Согласно последней информации осведомленных источников, врачи могли спасти супругу британского принца Чарльза после аварии 31 августа 1997 года.

//Шоу-бизнес

Лариса Гузеева поделилась, как надо относиться к родителям

Лариса Гузеева поделилась, как надо относиться к родителям

Актриса, ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала цитату поэта Иосифа Бродского о любви к родителям. "Старайтесь быть добрыми к своим родителям... Родители - слишком близкая мишень..."

//В мире

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Аналитик назвал условие превращения Белоруссии в «Антироссию» по примеру Украины

Белоруссия в будущем может повторить путь Украины, превратившись в «Антироссию». Соответствующий прогноз некоторое время назад озвучил Игорь Шишкин, заместитель директора института стран СНГ.

//Спорт

Сергей Елисеев: «Каждый школьник должен знать про наш отечественный вид спорта»

Сергей Елисеев: «Каждый школьник должен знать про наш отечественный вид спорта»

Президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев рассказал «Аргументам Недели» о том, как самооброна без оружия завоевывает популярность в народе.

//В мире

Эсминец "Грейвли" ВМС США покинул Балтийское море

Эсминец "Грейвли" ВМС США покинул Балтийское море

Балтийское море сегодня покинул американский эсминец "Грейвли. Согласно последней информации командования ВМС Североатлантического альянса, в настоящий момент судно пересекает Датские проливы.

//Новости партнеров

//Здоровье

Четыре признака, сигнализирующие об ухудшении здоровья человека

Четыре признака, сигнализирующие об ухудшении здоровья человека

Итальянские эксперты назвали четыре ранних признака, которые свидетельствуют о начинающемся ухудшении здоровья человека. Ранним признаком наступления болезни Паркинсона может быть измененный почерк.

//В мире

Украина "забанила" Аль Бано

Украина "забанила" Аль Бано

Министерство культуры Украины внесло в "черный список" всемирно известного итальянского певца Аль Бано. Согласно последней информации ведомства, артист "угрожает национальной безопасности".

//Происшествия

При столкновении автобуса и грузовика в Мытищах пострадали пятеро детей

При столкновении автобуса и грузовика в Мытищах пострадали пятеро детей

При столкновении автобуса и грузовика в подмосковных Мытищах пострадали пятеро детей и один взрослый. Данную информацию в понедельник предоставили в министерстве здравоохранения Московской области.

//В мире

Порошенко перевёл ядерные "стрелки" на Москву

Порошенко перевёл ядерные "стрелки" на Москву

Украинский лидер Пётр Порошенко сделал заявление о создании новейшей программы ракетного вооружения, которая позволит воссоздать оружие высокой точности, которое сможет поразить цели на территории тыла противника. Несложно догадаться, что в качестве основного противника у Киева выступает Россия.

//Происшествия

Московских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Московских водителей предупредили о гололедице на дорогах

В понедельник, 11 марта, московских водителей призывают быть осторожными на дорогах. Согласно последней информации, в столице сегодня возникнет гололедица, что существенно осложнит дорожную ситуацию.

//Хайтек

Компания Google получила патент на игровой контроллер

Компания Google получила патент на игровой контроллер

В сети появились первые изображения геймпада для игрового сервиса Project Stream, разработкой которого занимается Google. Отличительными особенностями геймпада станут кнопки: Google и микрофон.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
2

От Розенбаума до Лещенко: 140 деятелей российской культуры стали невъездными на Украину
3

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
4

В Британии рассекретили позорнейший провал американской разведки
5

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры