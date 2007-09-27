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Главный бунтовщик

Михаил Грушевский против мужского шовинизма

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС  ]

Главный бунтовщик
 Представлять Михаила Грушевского дело неблагодарное. Его знают все. Раньше как известного пародиста, а теперь и как ведущего передачи «Бабий бунт» с Михаилом Грушевским на РЕН ТВ. В этом провокационном ток-шоу зал, состоящий из женщин, обрушивается на отданного на растерзание гостя-мужчину. Руководит процессом Грушевский. Благодаря новому шоу Михаил уже приобрел имидж защитника дам и в то же время репутацию своего парня у мужчин. Известный пародист считает, что  устроился удачно.

 - ЖЕНЩИНАМ в аудитории программы «Бабий бунт» позволено говорить все или есть цензурные ограничения?

 - Я не встречал никакой цензуры. И у нас никто не матерится. Хотя был случай. Пьер Нарцисс был остроумен, и некоторые барышни продемонстрировали ему эту самую ненормативную лексику. «Женщины ни в коем случае не должны ругаться матом!» - сказал тогда камерунский парень, обвинив русских женщин, что они этим злоупотребляют. Получилась, кстати, очень веселая и интересная передача.

 - Почему программу предложили вести именно вам?

 - Наверное, продюсеров заинтересовало мое умение импровизировать. Я прихожу на съемку, читаю листок с данными героя и это все. Остальное - экспромт.

 - Героев-мужчин не жалко?

 - Когда как. Если героя забивают, то я  ему помогаю, а если он агрессивен и высокомерен, то я солидарен с барышнями. Очень жалко было  Евгения Киселева. Он серьезный профессиональный журналист, который не понял, куда пришел. Киселев говорил правильные слова о том, что на ТВ недопустима цензура, но разговора не получилось. И все из-за того, что он слишком назидательно разговаривал с аудиторией.  Мои барышни по ходу дела настроились агрессивно, стали задавать ему нелице­приятные воп­росы. Киселев обиделся, развернулся и ушел. А вот Сергей Доренко был абсолютно адекватен, очень умело вел беседу. И несмотря на неоднозначное к нему отношение, разговор удался.

 - Скажите, а вы специально аудиторию перед съемкой агрессивно настраиваете?

 - Ну что вы! Я рассказываю смешные анекдоты, истории, стараюсь немного разогреть, раскрепостить аудиторию, создать ей легкое настроение. Определенная доля агрессии необходима для нашей передачи, но все должно носить телегеничную форму. С моими дамами у нас сложились дружеские отношения. Но некоторые из них иногда раздражают меня своими глупыми вопросами. В таких случаях я просто высмеиваю их.

 - Женщины обижаются на вас?

 - Расстраиваются. Но над ними и их соседки смеются. Когда у нас был Евгений Киселев, так одна барышня почему-то решила, что он создатель программы «Окна». Я был в шоке!

 - Мужчины с опаской относятся к вашей передаче?

 - В нашей стране мужчины привыкли снисходительно относиться к женщинам, а тут вдруг они сами становятся объектом насмешек и могут выглядеть достаточно нелепо. Не каждый мужчина на это способен.

 - Каким нужно быть, чтобы выигрывать подобные баталии?

 - Самоироничным и искренним. Нужно открываться, а не выстраивать барьер, мол, я  известный мужчина, а вы вот тут масса никому не известных женщин, поэтому не умничайте и выслушайте мою жизненную концепцию… Были герои, которые поразили меня своей способностью говорить не вообще о чем-то, а о себе. Это было очень убедительно и сразу к ним располагало. Я видел, как мои барышни, которые поначалу были агрессивно настроены, буквально таяли на глазах. Если человек разговаривает на равных, не боится о себе что-то рассказать, то это всегда имеет  большой успех.

 - В свое время вы успешно пародировали Михаила Горбачева. Вы с ним знакомы?

 - К сожалению, нет. Но мне рассказывали, что однажды Михаил Сергеевич не смог прийти на шоу, посвященное юбилею перестройки. «Как же мы без вас?!» - горестно воскликнули редактора. На что он ответил: «Пригласите Грушевского. Никакой разницы».

 - Имидж защитника женщин как-то повлиял на вашу жизнь?

 - Были случаи, когда мужчины жаловались, что жены заставляют их смотреть «Бабий бунт». Мол, учись, как надо разговаривать с женщинами. И  приводят меня в пример.

 - Чему можно научиться, глядя вашу передачу?

 - Как вести себя  в конфликт­ных ситуациях, как аргументировать. К сожалению, мужской шовинизм - это реальная болезнь нашего общества.

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