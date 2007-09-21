Шоу-бизнес против рака

Необычный концерт



– Скажите, пожалуйста, я нормально выгляжу? – низким, выразительным голосом спрашивает у меня Лада Дэнс. Она чуточку лукавит – в стильной белой шляпе и узком черном корсете, ну просто девушка с рекламного плаката 30-х годов в Чикаго – Лада выглядит на все двести. – А я как выгляжу? – шутит стоящий рядом обаятельный красавчик Никита Малинин, сверкая белозубой голливудской улыбкой.

Неподалеку Сергей Лазарев о чем-то тихо говорит с агентом, держа в одной руке листок с текстом, а в другой – кружку с горячим кофе… Сегодня звезды российского шоу-бизнеса выступают на необычном мероприятии: в столице Мордовии, Саранске, проходит уникальный благотворительный концерт-марафон «Звезды под небом Мордовии».

Сергей Лазарев, Никита Малинин, Лада Дэнс, певица и актриса Слава, группа «Динамит» и группа Da Buzz (Швеция) приехали в Мордовию поддержать международное общественное движение «Звезды за жизнь и вместе против рака», широко распространенное в США и Великобритании. Концерт в Саранске был организован при помощи республиканского правительства, главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина и группы компаний «Талина», генерального продюсера проекта «Звезды за жизнь и вместе против рака» Комарова Александра из FIGURY production, LLC.

Николай Григорьев, генеральный директор ЗАО «Талина»: «Мы преследовали две цели – дать людям возможность совершить по-настоящему благородный поступок и собрать деньги для людей, больных онкологическими заболеваниями, для закупки оборудования и лекарств».



Чудо-центр



БЛАГОДАРЯ безупречной организации акции во время поездки звезды шоу-бизнеса успели посетить местный онкологический центр – один из крупнейших в России. Свежий евроремонт, разноцветные ковры в холлах, мягкий свет матовых светильников, кабинеты, операционные и лаборатории, оборудованные по последнему слову техники, с белоснежными кушетками и золотыми табличками на дверях – поистине имперского размаха. Столь же огромного масштаба и меры, предпринимаемые саранскими эскулапами по борьбе со страшной болезнью, имя которой – «рак». Сотрудники центра занимаются не только эффективным лечением, но и глобальными научными исследованиями этой болезни, внедряют в практику самые новые методы обследования и лечения онкологических заболеваний.

Кстати, нашим «звездам» надо отдать должное – их отношение к больным было безупречным. В этот день в больнице, где лечат такую мрачную болезнь, радовались все: мужчины отпускали пылкие комплименты очаровательной Ладе Дэнс, Никита Малинин и Сережа Лазарев дарили диски и подарки детям и от души смеялись вместе с ними. Ребята из шведской группы Da Buzz презентовали пакеты с подарками женщинам, которые, не дожидаясь переводчика, наперебой благодарили музыкантов.



Бурная реакция



ВЕЧЕРОМ того же дня, несмотря на проливной дождь, на главной площади Саранска начинался концерт. Над головами зрителей шелковыми красно-сине-белыми птицами порхают российские флаги, растянуты плакаты с изображениями любимых артистов, горят яркие огоньки многочисленных зажигалок. «Я весь для тебя, котенок…» – нежно мурлычет в микрофон Никита Малинин, а девочки на площади поют вместе с ним, и дождь на их щеках смешивается со слезами радости. – Поднимаем руки вверх! Все вместе! – кричит Сергей Лазарев, и лес рук тянется к темному небу, озаренному вспышками прожекторов. Настоящий фурор вызвали специальные гости фестиваля, шведы Da Buzz – голубоглазая красавица-вокалистка Анника завела всех танцевальными ритмами своих хитов.

После гала-концерта организаторы подвели итоги благотворительной акции. Общая сумма собранных средств составила 152 132 руб., которые будут направлены на закупку лекарств, медоборудования, инноваций в поддержку женщин Мордовии, борющихся с раком молочной железы. В планах «Талины» – проведение ежегодного фестиваля-конкурса «Звезды под небом Мордовии», где будут выступать самые талантливые молодые конкурсанты из Мордовии, а звезды шоу-бизнеса в качестве жюри выбирать победителя.