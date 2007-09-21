Волочкова готовит скандал
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
Ну не может Анастасия Волочкова без внимания! Так что расслабляться в ближайшее время на ее счет не стоит. Любителям «клубнички» Настя вновь приготовила «на закуску» пикантные подробности из своей жизни. Анастасия Волочкова заканчивает работу над своими мемуарами «Балетный роман». В них она откровенно поведает о тернистом звездном пути, нравах Большого театра и своем скандальном увольнении.
Говорят, что в этой нетленке Настя расскажет и о некоторых своих покровителях. Планируется, что ее литературный опус, над которым она трудилась около полугода, появится на книжных прилавках в конце октября.
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