Шарапова впала в депрессию?
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
РАЗРЫВ с бойфрендом Адамом Левайном (солистом группы Maroon 5) для Марии Шараповой не прошел бесследно. Напомним, что после расставания певец вновь появился в жизни спортсменки. Правда, уже не в качестве друга, а скорее наоборот.
Недавно Адам сделал ряд скандальных признаний, в которых назвал Шарапову дохлой лягушкой и обвинил в сексуальной фригидности.
Говорят, Мария впала в жуткую депрессию и вот уже как несколько недель не общается даже с близкими друзьями. Не радует в эти дни Шарапову и так любимый ей шопинг – звезда напрочь отказалась от похода по магазинам.
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