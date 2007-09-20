Канал НТВ представляет шоу – «Ты – суперстар»
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]
Вот что говорит Игорь Стоянов:
- Ведущих мы хотим одеть, как английских конферансье - вне времени. Большие яркие платья, бархатные костюмы. Мы играем в этом проекте, по сути, в театр. Звездам прошлых лет предстоит вести себя совершенно нестандартно. Например, Валентина Легкоступова только во вступлении исполнит
Наши герои высказали единственное пожелание: чтобы все было богато и гламурно.
В моде есть понятие «винтаж». Это когда берутся модные вещи
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