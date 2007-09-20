Канал НТВ представляет шоу – «Ты – суперстар»

В ОТЛИЧИЕ от существующих форматов, где акцент делается на поиск новых талантов, в проекте НТВ принимают участие хорошо известные артисты. Их задача - сменить свой всем известный имидж. Помогать участникам в достижении этой цели будут продюсер, руководитель проекта «Персона»(он как раз и будет отвечать за поиск участниками нового стиля), композитор, выпускник «Фабрики звезд» -и другие.

Вот что говорит Игорь Стоянов:

- Ведущих мы хотим одеть, как английских конферансье - вне времени. Большие яркие платья, бархатные костюмы. Мы играем в этом проекте, по сути, в театр. Звездам прошлых лет предстоит вести себя совершенно нестандартно. Например, Валентина Легкоступова только во вступлении исполнит «Ягоду-малину». Далее ее репертуар будет категорически несвойственным. Михаил Муромов сыграет этакого секс-символа всех времен и народов с фактурным лицом. В отличии от «Фабрики звезд» нам предстоит заниматься людьми, у которых есть харизма, есть аура. Пусть она не такая блестящая, какой была лет 15 назад, но этот нимб мы заставим засиять по-новому.

Наши герои высказали единственное пожелание: чтобы все было богато и гламурно.