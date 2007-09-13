Надежда Бабкина отстроит деревню

НА ДНЯХ Надежда Бабкина посетила сочинскую Красную Поляну. Певица вслед за коллегой по цеху Аллой Пугачевой присматривала там себе недешевую землю.

Изучив цены и местность, звезда взяла тайм-аут на раздумья. Правда, как удалось выяснить «Аргументам неделi», певица уже готовится отстроить там деревеньку, в которой бы она занялась сельским хозяйством.