Кремлевское шоу Элтона Джона
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
18 СЕНТЯБРЯ в России состоится музыкальное событие мирового масштаба. Легендарный и непревзойденный Элтон Джон со своими музыкантами The Elton John Band выступит в Государственном Кремлевском дворце. Вместе они покорили лучшие площадки крупнейших городов мира, а теперь всемирно известные музыканты дадут единственный, уникальный концерт в Москве. Эта музыкальная феерия обещает стать поистине одним из самых заметных событий осени в культурной жизни столицы!
Это мероприятие, несомненно, не пройдет незамеченным и привлечет внимание не только ведущих представителей СМИ, но и первых лиц государства, крупнейших политиков и бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и спорта.
Как стало известно нашему корреспонденту, концерт Элтона Джона в Москве планирует посетить Президент РФ Владимир Владимирович Путин.
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