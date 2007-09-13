Кремлевское шоу Элтона Джона

18 СЕНТЯБРЯ в России состоится музыкальное событие мирового масштаба. Легендарный и непревзойденный Элтон Джон со своими музыкантами The Elton John Band выступит в Государственном Кремлевском дворце. Вместе они покорили лучшие площадки крупнейших городов мира, а теперь всемирно извест­ные музыканты дадут единст­венный, уникальный концерт в Москве. Эта музыкальная феерия обещает стать поистине одним из самых заметных событий осени в культурной жизни столицы!

Это мероприятие, несомненно, не пройдет незамеченным и привлечет внимание не только ведущих представителей СМИ, но и первых лиц государства, крупнейших политиков и бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и спорта.

Как стало извест­но нашему корреспонденту, концерт Эл­тона Джона в Моск­ве планирует посетить Президент РФ Владимир Владимирович Путин.