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«ФАБРИКАНТАМ» ОБЪЯВЯТ ВОЙНУ?

Чтобы не остаться без новогоднего заработка, старожилы шоу‑бизнеса объединяются в профсоюз

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]

«ФАБРИКАНТАМ» ОБЪЯВЯТ ВОЙНУ?
«Фабриканты» Валерии не конкуренты, Фото Б. КРЕМЕРА

  Пока стране засоряли мозги конкурсами разных мастей, шоу-бизнес вновь оказался на «военном положении». Артисты начали готовиться к битве за новогодние гастроли, а медиамагнаты за рейтинг и освоение новых территорий…

Союзники по  принуждению

 О ТОМ, что в музыкальной среде вновь начался «передел территорий», сегодня говорит многое. К примеру, на прошлой неделе свои серьезные интересы в шоу-бизнесе (помимо MTV, Муз-ТВ, Первого канала) обозначили еще две телекомпании. Причем помимо концертных съемок и гастрольных туров каналы СТС и НТВ взялись за клонирование «Фабрики звезд» со всеми вытекающими из этого последствиями. Ходят слухи, что «дозревают» до подобного решения и на ТВЦ.

 - Если на рынке появятся еще каналы с «музыкальной начинкой», это может сделать конкурентноспособными многих любимых и блокируемых артистов типа Сал­ты­ковой, Ко­ролевой, Сви­ри­до­вой. Они отказались быть марионетками Первого канала,  - признается сотрудник одного из изве­­стных продюсер­ских центров Борис. - У них будет возможность серьезно «подвинуть» и Жанну Фриске, и Валерию, которые «поднялись» благодаря частым эфирам на канале. К тому же народу изрядно надоели одни и те же лица, кочующие на канале из одного проекта в другой.

 А при таком раскладе можно будет просто переключить кнопку и выбрать «фабрику» и концерт на свой вкус. Не исключено, что такая тенденция прикроет лазейку для блатных и бездарных конкурсантов. Ведь рисковать рейтингом и деньгами рекламодателей вряд ли кто-то решится.

 Кстати, рассчитывать на то, что провинция будет «всеяднее» столицы, тоже не приходится. На периферии, где ловят только два канала - «Первый» и «РТР», как думают многие медийщики, информационной монополии уже нет. Несмотря на копеечную зарплату, народ вовсю обзаводится спутниковыми тарелками. Так что если конкурирующие каналы выставят подобные музыкальные проекты в противовес детищам «первой кнопки», то наверняка это серьезно покачнет ее рейтинги.

 Однако сдавать своих позиций лидеры не намерены. Говорят, что для того, чтобы не пускать в бизнес «чужаков», «первая кнопка» пересмотрела свои приоритеты и забыла про «холодную войну» с Игорем Крутым и Муз-ТВ. Поэтому на днях на Муз-ТВ просочилась «Фабрика звезд - 7». А вот давний партнер Первого канала - MTV, похоже, отправился «в отставку». По слухам, генеральный директор MTV Леонид Юргелас всерь­ез обиделся на Эрнста из-за «Фабрики» и даже отказался «работать» в жюри конкурса Первого канала «Пять звезд». Почему проверенному союзнику предпочли врага? Возможно, побоялись грядущих перемен на MTV, связанных с новым владельцем канала Владимиром Потаниным. Действительно, а вдруг имеющий свою точку зрения Потанин не захочет играть по навязанным правилам?

«Уму2рман» «выселили» в  Интернет

 ПОКА «большие дяди» метят владения, артисты с грустью подсчитывают летнюю гастрольную копеечку и дорабатывают стратегию по новогоднему чесу.

 - Для многих артистов уровня Овсеенко и Боярского летний гастрольный сезон был практически «мертвым», - признается тур-менеджер концертного агентства Дмитрий. - Поскольку эфирные сетки на телевидении и радио были забиты фабрикантами, кумиры просто выпали из поля зрения и попали в классификацию артистов «пятого эшелона». Поэтому клиент не хотел платить за них нормальный гонорар, а работать за 3-4 тыс. долл. звезды отказывались.

 Нельзя порадоваться и за «фабрикантов». Заказчики запутались в их именах и внешнем виде. Но TV творит чудеса, и они-таки «выжали» летом с регионов неплохие гастрольные деньги.

 Чтобы не пролететь из-за вездесущих «фабрикантов» и с Новым годом, не снимавшие долгое время клипов артисты ринулись клепать видео и уже сегодня покупать «бесплатное» эфирное время. А поскольку оно не резиновое, за него началась настоящая драка. К примеру, менеджмент Димы Билана был крайне раздосадован, что Муз-ТВ из-за других артистов задвинул на задворки его видео. А группа «Ума2рман», не получив достойного эфирного времени, была и вовсе вынуждена демонстрировать свою песню «Куда приводят мечты» только в Интернете.

Дэнс и Апину довели до профсоюза

 НЕСМОТРЯ на жесткую конкуренцию и перераспределение в шоу-бизнесе, «ветер перемен» в этом сезоне надул весьма хорошие перспективы многим кумирам 90-х годов. Во-первых, в последних числах сентября и до середины декабря на НТВ в противовес «Фабрике звезд» Первого канала появится новый проект (под черновым названием «Антифабрика»), в котором этим артистам дадут вторую жизнь. Помимо ежедневного пиара на канале и в купленных глянцевых изданиях, отчетных концертов и бесплатных репетиционных баз, участникам проекта помогут отправиться в большой и достойно оплаченный гастрольный тур. Как сообщают наши информационные источники, сначала таким образом планируют поддержать экс-фаворита Пугачевой Сергея Челобанова, Алену Апину, Кая Метова, группу «Нэнси», Юрия Антонова, Ларису Черникову, Шуру. Потом доберутся и до остальных.

 Кроме этого, с октября отстаивать интересы «творческих старожилов» будет и звездный профсоюз. Его членам намерены оказывать психологическую, юридическую и информационную поддержку. В случае необходимости «профсоюзовцам» смогут помочь с недорогой арендой репетиционной базы. Вступить в союз смогут артисты, имеющие за спиной звездный стаж от пяти лет. Говорят, что его ряды должны пополнить Азиза, Николай Трубач, Алена Апина, Светлана Лазарева, Лада Дэнс, Ирина Салтыкова, Марина Хлебникова и многие другие любимцы публики.

 

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