Михаил Задорнов возвращается?

«Аргументы неделi»: Известный сатирик Михаил Задорнов почти год назад объявил, что уходит со сцены на неопределенное время. И вот теперь, похоже, это время подошло к концу. В этом месяце писатель-сатирик вновь приступил к активной деятельности?

Михаил Задорнов:

- ЕСЛИ честно, за последний год «невыступлений» так много накопилось, о чем хочется рассказать, ощущение, что, если сейчас не выйду на сцену, взорвусь конкретно!!! 14 сентября Первый канал покажет мой концерт с абсолютно новым материалом. Помимо этого я выступаю с концертами, в которых будут принимать участие практически все самые яркие финалисты прошедшей на Первом программы «Минута славы», а также некоторые ребята из КВН, молодые сатирики, которых пока мало кто знает. Мне подумалось, что это несправедливо, когда истинно талантливого человека показали один раз по телевизору, а потом выбросили за борт телевизионного корабля. Я решил сорганизовать этот концерт-прикол для усиления чувства веры в нашу молодежь!

Кстати, когда Максим Галкин начинал работать со мной в моих концертах, его тоже немногие знали. А я ведь предупреждал, что это очень талантливый артист!