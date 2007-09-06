Мельникова взялась за старое

90-е»

шоу-бизнесе,

90-х,

АКТРИСАпрославилась в телевизионном сериале «Улицы разбитых фонарей», сыграв роль следователя. За годы, которые сериал о ментах идет на телевидении, образ угловатой и энергичной женщины - старшего лейтенанта милиции Абдуловой прирос к Мельниковой намертво, и актриса явно пытается от него уйти. Ее новый опыт в телешоу «Танцы со звездами» оказался не слишком удачным. Актрисе пришлось выслушать много нелестных слов о своей фигуре и даже обвинения в… косолапости. Но теперь Мельникова решила пойти более проторенной дорогой. В новом сезоне она станет ведущей программы «Лихиена НТВ, где будет разыгрывать сценки на криминальную тематику, которую она так хорошо освоила в «Ментах». Анастасия будет проводить собственное расследование и лично появляться в местах событий, о которых идет речь в программе. Например, описывая аферы вМельникова перевоплотится в горничную киевской гостиницы. Вспоминая о «дефиците» началабудет играть озабоченную покупательницу и т.п. Продюсеры явно рассчитывают на то, что в этом характерном для нее амплуа актриса проявит себя с лучшей стороны.