Мадонна запишет дуэт с цыганами?

«Калинки-малинки»

русско-цыганские

бэк-вокал.

В ЧЕСТЬ своего 49‑летияустроила необычную вечеринку в цыганском стиле. В день торжества перед лондонским домом певицы, на лужайке, освещенной кострами и факелами, появилась настоящая цыганская кибитка. Прокатившись в ней, Мадонна вместе с мужеми гостями весь вечер пела и лихо отплясывала под музыку русского ансамбля цыганских песен. Кстати, после столь бурной вечеринки и «хорового» пенияпевица настолько прониклась цыганским творчеством, что всерьез задумалась о новом музыкальном направлении в своем репертуаре. Так что не исключено, что в очередном шедевре от Мадонны можно будет услышатьмотивы и соответствующий