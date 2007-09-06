Мадонна запишет дуэт с цыганами?

В ЧЕСТЬ своего 49‑летия Мадонна
устроила необычную вечеринку в цыганском стиле. В день торжества перед лондонским домом певицы, на лужайке, освещенной кострами и факелами, появилась настоящая цыганская кибитка. Прокатившись в ней, Мадонна вместе с мужем Гаем Ритчи
и гостями весь вечер пела и лихо отплясывала под музыку русского ансамбля цыганских песен Александра Колпакова
. Кстати, после столь бурной вечеринки и «хорового» пения «Калинки-малинки»
певица настолько прониклась цыганским творчеством, что всерьез задумалась о новом музыкальном направлении в своем репертуаре. Так что не исключено, что в очередном шедевре от Мадонны можно будет услышать русско-цыганские
мотивы и соответствующий бэк-вокал.