Семенович отбили от вора

НА ДЕВУШКУ напали недалеко от съемочных павильонов, где она работает в сериале

– Мне очень повезло, что поблизости оказался мой партнер по сериалу Вадим Медведев, – призналась Семенович «Аргументам недели». – Даже страшно подумать, чем все могло закончиться.

В этот день съемки затянулись, и Анна покинула площадку далеко за полночь. Но дойти до машины без приключений ей так и не удалось. Буквально в пяти метрах от ее авто на певицу напал грабитель. Между Аней и достаточно рослым мужчиной завязалась потасовка.

– Анюта забыла в гримерке папку со сценарием, и я кинулся за ней, чтобы вернуть, – рассказывает актер Вадим Медведев. – Смотрю, а она с каким-то мужиком на стоянке сцепилась. Этот гад вырвал у нее сумку – и бежать.

Актер не растерялся и рванул за грабителем. Медведеву удалось догнать преступника и отобрать его добычу. Правда, в драке артисту разбили губу. Семенович тоже заимела парочку синяков на теле.