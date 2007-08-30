Семенович отбили от вора
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
– Мне очень повезло, что поблизости оказался мой партнер по сериалу Вадим Медведев, – призналась Семенович «Аргументам недели». – Даже страшно подумать, чем все могло закончиться.
В этот день съемки затянулись, и Анна покинула площадку далеко за полночь. Но дойти до машины без приключений ей так и не удалось. Буквально в пяти метрах от ее авто на певицу напал грабитель. Между Аней и достаточно рослым мужчиной завязалась потасовка.
– Анюта забыла в гримерке папку со сценарием, и я кинулся за ней, чтобы вернуть, – рассказывает актер Вадим Медведев. – Смотрю, а она с
Актер не растерялся и рванул за грабителем. Медведеву удалось догнать преступника и отобрать его добычу. Правда, в драке артисту разбили губу. Семенович тоже заимела парочку синяков на теле.
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