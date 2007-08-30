Марина Хлебникова в шоке
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]
– Было уже за полночь, так что
Певица уже хотела звонить в милицию, но визитер начал угрожать, что если она это сделает, то он сбросится вниз, и на этот случай им уже написана предсмертная записка, в которой он обвинил Хлебникову в его убийстве. После неудачных переговоров мужчина начал выбивать балконную дверь, а Марина звать на помощь. На ее крик примчались телевизионщики, которые подстроили этот розыгрыш для нового шоу на одном из центральных каналов.
– Я буду подавать в суд, – жалуется Хлебникова. –
Певица уже обратилась за помощью к юристам. В ближайшем будущем они подадут все необходимые документы в суд.
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