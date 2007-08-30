«Чай вдвоем» сменили ориентацию

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

ДУЭТ «Чай вдвоем» решили расширить аудиторию своих поклонников. Для этого они взяли к себе в группу длинноногую блондинку Ольгу Полякову. Сначала работа ладилась, и «свежезаваренный» коллектив даже записал песню с вокалом Ольги и снялся в полном составе в новом видеоклипе на песню «Обними меня». Но сегодня их отношения уже висят на волоске. А все дело в том, что новую солистку решили пропиарить как любовницу Дениса Клявера. И все бы ничего – шоу-бизнес знает «рекламные схемы» и покруче, но супруг красотки, респектабельный украинский бизнесмен, не пожелал терять собст­венную репутацию, поэтому, как говорят, и порекомендовал Поляковой уволиться. Поскольку «Чай вдвоем» по-прежнему жаждут реконструкций в группе, эксперимент с солистками продолжается.