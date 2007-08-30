Частные истории по-новому

31 августа программа Оксаны Барковской «Частные истории» (РЕН ТВ) выйдет в новом формате.

ИСЧЕЗНЕТ студия, а ведущая будет появляться в кадре там, где это обусловлено драматургией. В каждом выпуске – одна либо несколько «частных историй», объединенных общей темой. Помимо историй звезд шоу-бизнеса, кино, политики Барковская расскажет и о простых людях – «героях нашего времени». Но главный прин­цип останется неизменным: «Частные истории» – это документалистика в чистом виде, информация из первых уст, отсут­ствие скандальных и «желтых» подробностей. Это неожиданные портреты известных людей, свежий взгляд на хорошо знакомых героев. Маленькие фильмы, где есть своя внутренняя драматургия, где герой и его история раскрываются непривычными методами и средствами, которые отличаются от штампов и клише, ставших привычными во многих аналогичных телеформатах.

В первом выпуске программы зрители узнают об истории взаимоотношений известного теннисиста Бориса Беккера и русской фотомодели Анжелы Ермаковой, подробности личной жизни Максима Дунаевского, Эдди Мерфи, принца Монако Альберта. Общая тема, объединяющая «частные истории» этих знаменитостей, – внебрачные дети…