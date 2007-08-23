Пенсионеры отечественного шоу-бизнеса

В шоу-бизнесе не любят говорить о пенсии. А свой истинный возраст прячут за семью печатями и кучей пластических операций. Вы думаете, это прихоть? Вовсе нет. Это возможность еще какое-то время в лучшем случае не менять привычное «качество жизни», в худшем – не прозябать в нищете. Век звездных заработков недолог. Публика любит молодых, красивых и здоровых. Старички, пусть и легендарные, не нужны ни ей, ни государству. «Аргументы неделi» решили выяснить, как выживают на пенсии звезды отечественного шоу-бизнеса.

Пугачева и Ротару: бизнес по принуждению

АЛЛА Пугачева жалуется: «Вы думаете, мне легко в мои годы выдерживать бесконечные переезды, гостиницы, концерты? Но другого выхода нет! По сравнению с западными артистами я просто нищая!» Заслуги Аллы Борисовны страна оценила всего в 2700 пенсионных рублей в месяц. Конечно, Примадонне давно уже хотелось бы тихой, домашней жизни, в окружении внуков и юных поклонников. Ан нет. На такую пенсию разве проживешь? С мужем «мадам Брошкина» развелась, дочь тоже не помогает — у самой семья большая, вот и крутись как хочешь. В итоге просто вынуждена Алла давать по шесть сольников в питерском «Октябрьском», вести «Новую волну» в Юрмале, открывать собственную радиостанцию, вкладываться в разные коммерческие предприятия — выпускать чипсы, духи и туфли под своим именем. Любопытно, кстати, что самая дешевая пара обуви «от Аллочки» стоит в три раза больше, чем ее же месячная пенсия.

Коллега и почти ровесница Пугачевой София Ротару тоже богатством по­хвастаться не может. Народная артистка России, Украины и Молдовы со всеми доплатами получает примерно 4000 руб. в месяц — особо не разгуляешься. Вот и вынуждена была Ротару сниматься в рекламе масла. «Не скрою, когда мне предложили рекламировать масло, решающим фактором были деньги. Речь шла об очень большой сумме. Не смогла отказаться. Ведь, кроме сцены, у меня нет никаких доходов. А про пенсию мою говорить и вовсе смешно», — поясняет певица. Наверное, день­ги Ротару заплатили и правда приличные, раз хватило даже на покупку и ремонт памятника архитектуры в центре Ялты — здания 1897 г., известного как «ванное заведение Роффе». После капитального ремонта здесь откроется студия Софии Ротару с музыкальным салоном, где будут проводиться творческие встречи с народной артисткой. Ну а ее пенсии как раз хватит на чай с плюшками для гостей.

Зыкина и Толкунова: с хлеба на квас

ЛЮДМИЛА Георгиевна Зыкина — наше все в народной песне — получает почти 4000 руб. в месяц. И то только благодаря доплате за звание «Герой социалистического труда». По словам певицы, все дело в том, что «совет­ская власть платила исполнителям народной музыки в 5–6 раз меньше, нежели исполнителям шлягеров, а потому наши сегодняшние пенсии — «кошкины слезы». Я же вышла на пенсию более двадцати лет назад, а вы помните, какие тогда были зарплаты». У прославленной певицы есть большой коллектив — ансамбль «Россия», который нужно кормить. Вот и приходится самой перебиваться с хлеба на квас, продолжать гастролировать и преподавать вокал. И это в 78 лет!

А Валентине Ва­сильевне Толкуновой жить еще труднее: получает всего 3000 руб. в месяц. И не знает, на что их тратить — на оплату коммунальных услуг или на покупку нового концертного платья, ведь она продолжает активную творческую жизнь, и ей нужно выглядеть достойно! А по телевизору ее почти не показывают. «Там же деньги платить надо, а где я их возьму?!» — вздыхает Толкунова.

Кобзон и Лещенко: не смешите пенсией!

НАШ бессменный, вечный и незыблемый Иосиф Давыдович Кобзон заработал у государства 3800 рублей. Правда, сам в эту бухгалтерию не вникает, поскольку нет надобности: «Я материально обеспеченный человек, имею депутатский мандат, занимаюсь бизнесом, и мне просто совестно еще о какой-то пенсии хлопотать себе. Ведь в стране тысячи людей, которым эти деньги куда важнее и нужней». Лукавит, конечно. Неспроста ведь он решил вернуться на сцену после того, как в ГЦКЗ «Россия» дал «Прощальный концерт», а в фойе зала установили огромную доску «В день и час последнего концерта». Где теперь тот зал, где теперь та доска? А вот Кобзон — с нами, Кобзон поет.

Примерно такую же пенсию государ­ство определило Льву Валерьяновичу Лещенко — 3300 рубликов в месяц. Но артисту они ни к чему. Он рассказывает: «Я к своей пенсии всерь­ез не отношусь. Да я просто не хочу ее получать. Зачем? За десять лет преподавания в Гнесинке ведь ни разу не пришел за зар­платой. Просто я достаточно обеспеченный человек, а те маленькие день­ги пусть лучше пойдут тому, кто в них нуждается. Я всю жизнь понимал, что могу рассчитывать только на себя, вот и не жду милостыни от государства, а сам кручусь. Вначале стал акционером деревоперерабатывающей фабрики во Владимире, теперь еще являюсь вице-президентом баскетбольного клуба «Динамо» (Московская обл.). С недавних пор преподаю в институте на факультете менеджмента шоу-бизнеса, занимаюсь продюсированием. Мне этого вполне достаточно». И наверное, он прав. За три с небольшим тысячи в Москве можно разве что прилично один раз пообедать. Так что Лещенко предпочитает не думать обо всех этих разных частях пенсии, перерасчетах, надбавках — и без того забот хватает.

Артисты на пенсии: покой нам только снится

ТОЛЬКО что Эдита Пьеха пышно отметила собственное 70-летие. Правда, по банкету на сто персон, который был дан в самом пафосном и дорогом отеле Петербурга «Европа», не скажешь, что любимая всеми певица получает сегодня около 3000 руб. в месяц. Благо, внук и дочь неплохо в жизни устроены, получают большие гонорары, помогают Эдите Станиславовне. Певица рассказывает: «Сегодня же выступаю крайне мало. Но понимаю, что я не имею права требовать огромные гонорары за свои концерты, как это делают молодые, не могу получать всех эти диких тысяч долларов, как платят какой-нибудь Сердючке. Заводов-пароходов у меня нет, потому пенсия для меня очень важна». Кстати, зарабатывает ар­тистка примерно 5 тыс. долл. за концерт, а Сердючка — ровно в десять раз больше.

Пенсия Людмилы Гурченко примерно такая же. На все эти дорогущие пластические операции в век не скопить бы, если бы не творческие вечера, концерты и антрепризы, в которых участвует Гурченко, получая примерно 7 тыс. долл. за концерт и 1,5 тыс. долл. – за спектакль.

Юрий Антонов с пенсией в 3200 руб. в месяц тоже подрабатывает. Поет по клубам, выступает по провинциальным филармониям. Больших залов и стадионов, как в былые годы, он, конечно, не собирает, да и песен новых не поет. Но ностальгия старшего поколения по его песням помогает певцу зарабатывать пару тысяч долларов в месяц стабильно.

Звездные пенсионеры крутятся, кто как может. Им нелегко, физическая форма уж не та. Но что поделаешь — другого выхода нет.

Чем зарабатывают в старости западные звезды?

ЛАЙЗА Минелли, 61 год — живет на авторские отчисления от множества фильмов, в которых сыграла, приезжает в качестве «свадебного генерала» на различные презентации и премьеры. Таким образом, певица и актриса получает до полусотни миллионов долларов ежегодно.

Лучано Паваротти, 71 год — дает уроки пения в консерватории Orazio Vecchi в своем родном городе Модена в Италии. После двухмесячного курса ученики получают звание магистра, а маэстро — несколько сот тысяч долларов.

Шер, 61 год — получает доходы от ренты многочисленных домов в разных странах, которыми владеет. Только что заключила контракт с казино «Сизарс Пэлис» в Лас-Вегасе, где, вслед за Селин Дион, будет давать ежедневные концерты в новом, специально построенном зале. Гонорар Шер за три года составит 60 млн. долларов.

Барбра Стрейзанд, 65 лет — продолжает активно гастролировать, причем цена билетов на ее концерты шокирует публику: от 300 до 1000 долларов. Это помогает певице зарабатывать до 100 млн. долл. в год.