Дмитрий Колдун бегает от Киркорова

СНАЧАЛА «фабриканту» Дмитрию Колдуну молодые коллеги по цеху завидовали по-черному. Еще бы – блестящее выступление на Евровидении, поддержка Киркорова, внимание вспомнившего о своем проекте продюсера Дробыша. Но когда артиста поставили перед выбором – дружба с его творческим покровителем Киркоровым или выполнение обязательств перед Дробышем – все поняли: артист попал по самые… голосовые связки. На днях появилась информация, что певец решил залечь на дно, чтобы «поотшельничать» в музыкальной студии. Однако, как признались нам друзья Дмитрия, творческий порыв Колдуна – это прежде всего побег от Киркорова, который до сих пор пытается выяснить с ним отношения. По некоторым данным, «король ремейков» вложил в раскрутку Колдуна около 1 млн. долл., из которых ему должны были компенсировать 450 тысяч. Их так и не возместили ни официальный продюсер Дробыш, ни Белоруссия. Мало того, когда Киркоров потребовал половину суммы и контракт на артиста у руководства Беларуси, его в отместку «забыли» пригласить на «Славянский базар». А на прошлой неделе Александр Тиханович, руководитель телепроекта «ЕвроФест», через прессу обвинил его в растрате средств. Пока Киркоров эти высказывания никак не прокомментировал. Видимо, сначала хотел поговорить со своим бывшим подопечным. Дима же «ушел в бега». Говорят, что ему в приказном порядке «рекомендовали» не поддерживать Филиппа Бедросовича, дабы самому не попасть на деньги и не выплачивать «хозяевам» штрафные компенсации.