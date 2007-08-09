Бесстрашная Жасмин
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовили Алексия МЕЛЕВСКАЯ и Марина ПЕТРОВА ]
Год назад в эти дни с ней произошла страшная трагедия. Ее «семейная идиллия» и привычная творческая жизнь рассыпалась как карточный домик. С тяжелейшими побоями певицу Жасмин из собственного дома доставили в одну из столичных клиник. Потом был развод, грязные провокации, предательство друзей и молчание… Почти год Жасмин не давала интервью. Но для «Аргументов неделi» певица сделала исключение и откровенно рассказала о своей сегодняшней жизни и ежедневной борьбе за нее.
– ЖАСМИН, вы долго не поддерживали диалога с прессой, поэтому достоверных подробностей о вашей сегодняшней жизни нет ни у кого. Расскажите, что с вами произошло за этот год и как вам живется после развода?
– Моя жизнь изменилась радикально, но однозначно в лучшую сторону. До развода я жила тем, что происходило в окружающем меня мире, сама как бы растворяясь в нем. А теперь живу своим внутренним миром. Почувствовала настоящий интерес к жизни. Кстати, открою вам секрет – я не живу в загородном доме, как утверждают в прессе, я снимаю обычную московскую квартиру.
– Ваш бывший супруг был и вашим негласным продюсером. А после развода вы остались без серьезной финансовой поддержки и эфиров. Говорят, на ряде центральных радио- и телеканалов на вас вообще наложили запрет?
– Откровенно говоря, этот год мне жилось нелегко. Пришлось вновь бороться за свою нишу в
– Говоря о недоброжелателях, вы имеете в виду своего бывшего мужа?
– Я не хочу это комментировать. А вообще на мне многие пытались сделать рейтинг, заработать денег и просто «позабавиться» – проверив, выстою я или нет.
– Ходят слухи, что покровительствовавшая вам долгое время Пугачева после скандала не только не поддержала вас, но и не захотела иметь ничего общего. С чем это связано?
– Алла Борисовна слишком мудра, чтобы
– Вы общаетесь с бывшим супругом Вячеславом Семендуевым?
– Только по вопросам, касающимся воспитания нашего общего ребенка. Сын видится с ним регулярно. Они проводят вместе выходные, некоторые праздники, ездят отдыхать. И я приветствую то, что у них прекрасные отношения.
– Как вы объяснили ситуацию сыну? Были у него после случившегося инциденты в школе – сверстники говорили гадости про развод родителей?
– К счастью, мой сын ведет себя уже как взрослый человек. Он настоящий джентльмен, мне не пришлось ему
– Какие у вас планы на будущее?
– Если говорить о моем творчестве, то… так и быть – только вам открою эту тайну. Я уже заключила контракт на международный проект. Это будет новое музыкальное направление. В следующем году стану лицом одного крупного чайного бренда. Мне сделали очень оригинальное предложение. Кстати, теперь я еще и сама себе продюсер. Меня эта работа просто завораживает. Открою вам еще один секрет: я уже занимаюсь продюсированием других исполнителей. Совсем скоро вы увидите плоды моих трудов
– А как же личная жизнь?
– Конечно, я хочу, чтобы у меня была семья. В будущем мне бы хотелось еще детей. Пока же планирую сосредоточиться на работе. Я полна сил и терпения. А главное, теперь у меня нет страха быть самостоятельной!
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