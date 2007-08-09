Куда уходит детство?

РАЗГОВОРЫ о необходимости развития в России детского телевидения уходят в пустоту. Немногие детские проекты, которые родились в последнее время, лишены необходимой душевности, естественности, и такое впечатление, что делаются больше для галочки.

Тем временем иностранные компании запускают в России один детский канал за другим. Для них почему-то не стоит вопрос – выгодно ли это? Очередным таким каналом стал Boomerang. Российские семьи теперь смогут смотреть такие хорошо известные и любимые мультфильмы, как «Том и Джерри», «Скуби Ду» и «Веселые Мелодии». Российским же телевизионщикам, кроме, мягко говоря, странноватых «Смешариков», пока похвастаться нечем.



